Magyar Péter valóban Brüsszel embere, itt a bizonyíték – videó

Orbán Balázs közösségi oldalán egy ukrán elemző videójára hívta fel a figyelmet, amelyben nyíltan beszélnek arról, hogy Magyar Péter politikája Ukrajna szempontjából „jelentősen jobb” lenne, mint a jelenlegi magyar kormányé. A megszólaló egyértelművé teszi: Budapest eddigi álláspontja Ukrajna érdekeivel szembemegy, míg Magyar Péter irányvonala Brüsszel és Kijev elvárásaihoz igazodna.

Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter Brüsszel fogott embere (Forrás: Facebook)

Ukrajna EU-tagsága és fegyverszállítás: ezt ígéri Magyar Péter

El kell mondani, hogy Magyar Péter olyan politikus, aki támogatja Ukrajna csatlakozását”

– mondja az elemző a videóban, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke kész engedményeket tenni Brüsszelnek azon kérdésekben, melyekben kifogások merültek fel Budapesttel szemben. Elhangzik továbbá, hogy Magyar Péter EU-párti retorikát folytat, és kedvezően viszonyul a NATO-hoz.