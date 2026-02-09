Magyar Péter valóban Brüsszel embere, itt a bizonyíték – videó

Hírlevél
Nem a kormány mondja, hanem ukrán elemzők: Magyar Péter Ukrajna EU-csatlakozását támogatja, és fegyvereket is küldene a háborúba. Orbán Balázs szerint ez pontosan megmutatja, miért veszélyes egy brüsszeli irányítású kormány Magyarország számára.
Magyar PéterBrüsszelTisza Pártukrajnai támogatásOrbán Balázs

Orbán Balázs közösségi oldalán egy ukrán elemző videójára hívta fel a figyelmet, amelyben nyíltan beszélnek arról, hogy Magyar Péter politikája Ukrajna szempontjából „jelentősen jobb” lenne, mint a jelenlegi magyar kormányé. A megszólaló egyértelművé teszi: Budapest eddigi álláspontja Ukrajna érdekeivel szembemegy, míg Magyar Péter irányvonala Brüsszel és Kijev elvárásaihoz igazodna.

Magyar Péter
Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter Brüsszel fogott embere (Forrás: Facebook)

Ukrajna EU-tagsága és fegyverszállítás: ezt ígéri Magyar Péter

El kell mondani, hogy Magyar Péter olyan politikus, aki támogatja Ukrajna csatlakozását”

– mondja az elemző a videóban, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke kész engedményeket tenni Brüsszelnek azon kérdésekben, melyekben kifogások merültek fel Budapesttel szemben. Elhangzik továbbá, hogy Magyar Péter EU-párti retorikát folytat, és kedvezően viszonyul a NATO-hoz.

Orbán Viktor: Lehet nemet mondani a háborúra, ha van vér a pucában!

Az ukrán politikai elemző egyértelműen fogalmaz: 

Orbán rendszere kétségtelenül Ukrajna ellensége az EU-politikát és az Ukrajnával kapcsolatos álláspontot illetően”

mondta. Az elemző szerint a Magyar Péter vezette irány „jelentősen jobb megoldás”, mivel ő Ukrajna támogatása mellett áll ki, amibe akár a fegyveres segítség is beletartozik. Orbán Balázs szerint ez világos üzenet: aki Ukrajna fegyveres támogatását és gyors EU-csatlakozását pártolja, az Brüsszel politikáját segítené kormányra Magyarországon.

Az ukrán politikai elemző szavait Szentkirályi Alexandra is kommentálta a közösségi oldalán. 

 

