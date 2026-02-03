A Tisza Párt mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez – kitálalt a volt szakmai vezető

Magyar Péter pártja úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez. Ezt mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a köztelevízió M1-es csatornája kedd reggeli műsorában.

Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt úgy próbálja megnyerni a választást, hogy mást kommunikál a nyilvánosság felé, mint amit valójában tervez. (Kép forrása: Facebook/Csercsa Balázs)



A volt tiszás vezető megerősítette: Magyar Péter pártja mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez

Csercsa Balázs úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tisza Párt kihasználja a közösséget, amit „kedves és hazájukat szerető emberek" alkotnak. Hozzátette, a Tisza-szigetek koordinátorai semmilyen segítséget nem kapnak a párttól, de az ingyenmunkát el kell végezni. A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalaival, és ezek nem is tetszenek nekik.

Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes"

– fogalmazott Csercsa Balázs, majd közölte, sokan gondolják azt, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére:

Csak egyszerűen nincs más választás".

A kirúgott tiszás vezető úgy értékelt, a Tisza kormányra kerülése esetén nem rendszerváltás történne, csak más emberek kerülnének ugyanabban a rendszerben pozícióba. Szerinte a néppárttá válási ígéret ellenére a Tiszának még mindig 20-30 tagja van, és nagy a szakadék a közösség és a párt között.

A történész végzettségű volt tiszás vezető azt is mondta, hogy létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett készül egy kampányprogram, amit az ígéretekkel szemben még mindig nem mutattak be. A korábban az Index által nyilvánosságra hozott 600 oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs úgy fogalmazott, az valós, az az a „pártban keringő tanulmánygyűjtemény", ami alapján a kormányprogram is készül.