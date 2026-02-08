Hát ez aztán a kínos szitu! Saját köreiből figyelmeztetik Magyar Pétert

Kezdetben még rosszabbra is fordulhatnak a dolgok, ha a Tisza nyer – nem más beszélt erről a napokban, mint Felcsuti Péter, akinek neve felmerült a pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomag kapcsán. A bankár kifejtette: mindenképpen támogatni kell a Tiszát, még akkor is, ha Magyar Péter személyisége nem rokonszenves, programjának több eleme pedig nem tetszik – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Felcsuti Péter: Magyar Péter személye mindennek nevezhető, csak rokonszenvesnek nem

Fotó: Képernyőkép / Hír TV

A munkásőrből lett bankár kifejtette még úgy is a Tiszát favorizálja, hogy sem a pártelnök, sem pedig a pártbeli elképzelések nem tetszenek neki. Előbb azt mondta, hogy

legfőképpen Magyar Péternek a személye, amelyik hát mindennek nevezhető, csak különösebben – már ami engem illet –, különösebben rokonszenvesnek nem”

– írja a lap a Klikk TV-ben elhangzott beszélgetésre hivatkozva, majd rámutatnak:

Úgy tűnik, Magyar Péter személye semmi jóra nem garancia

Akad még egy elgondolkodtató részlet, ugyanis a bankár kifejtette: „Ez nem jelenti azt, hogy az ember, hogy mondjam, naiv optimizmussal azt gondolná, hogyha véletlenül, mert erre garancia nincs, ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, akkor rögtön minden jobbra fordulna.

Sőt […] a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.

Ugye ezt a szociológia meg a közgazdaságtan J görbének nevezi, hogy valami történik, és akkor még egy darabig lefelé megy a trendvonal, és csak utána kezd el felfelé kapaszkodni.”