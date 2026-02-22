A tiszás propagandaoldal, a Kontroll.hu cikke írójának nagyon nem tetszik, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevelében hosszasan részletezik az ukrajnai háború borzalmait.

Magyar Péter propagandaoldala az egyházat támadja a béke-körlevél miatt

„Február 24-én lesz négy éve annak, hogy Ukrajnában véres háború kezdődött” – olvasható a körlevél elején, majd részletezik, hogy

sokat lehet látni a háború borzalmait, de a háború árát a döntéshozók helyett a gyerekek és a szülők fizetik meg.

A háború borzalmait egy hosszú bekezdésen keresztül sorolják, majd XIV. Leó pápára hivatkozva azt írják, hogy ez a rengeteg fájdalom kell, hogy együttérzésre és cselekvő szeretetre indítson bennünket.

Nagyböjt első vasárnapján lesz a háború kitörésének a negyedik évfordulója, emiatt

az MKPK körlevelében azt kérik, hogy minden templomban mondjanak imát a békéért. Egy héten át tartó adománygyűjtésbe is kezdenek, a felajánlásokat pedig a háborús területekre juttatnák el húsvétra, ami az idén az április 12-i országgyűlési választást megelőző hétvégére és hétfőre esik.

Magyar Péter házi propagandaoldalának mindez annyira nem tetszett, hogy egy hosszú cikket írtak erről, mivel szerintük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele összecseng a magyar kormány háborúellenes álláspontjával.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a brüsszeli vezetéshez hasonlóan a Tisza Párt is háborúpárti álláspontot képvisel. Ebben a cikkünkben bemutattuk, hogyan működik a müncheni háborús paktum a Tisza Párt, az ukránok és Brüsszel között.