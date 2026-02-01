Magyar Péter tanácsadója lett Bajnai üzlettársa – mutatjuk a botrányait

Karvalits személyében egy újabb ősbaloldali család, liberálissá vált leszármazottja jutott oda Magyar Péter mellé, aki ráadásul Bajnai Gordon üzlettársa és barátja – írta meg az Ellenpont.
Újabb baloldali bankár jelent meg Magyar Péter mellett. Karvalits Ferencről az Origo is megírta, hogy tagja annak a tanácsadói testületnek, amelynek tagjai Király Júlia volt jegybanki alelnök lakásán írták a Tisza Párt megszorító csomagját.
A lap elemzésében megírta, hogy
- Karvalits Ferenc apja a nyolcvanas években Zala megye ura(az MSZMP Zala megyei titkára)volt, bejáratos volt Kádár Jánoshoz és Grósz Károlyhoz is.
- Az ifjabb Karvalits kapcsolatainak köszönhetően Amerikában és Olaszországban is tanulhatott.
- Hazatérte után hamar Bajnai Gordon üzlettársa, majd családi barátja lett.
- Nagyon jóban lett Surányi Györggyel, a jegybank volt elnökével, a Bokros-csomag egyik végrehajtójával is.
- Surányi a CIB Bankhoz és a jegybankba is magával vitte, ahol vezetőt csinált belőle.
- Gyurcsány Ferenc tanácsadója is volt egy ideig.
Magyar Péter emberét nem kerülték el a botrányok sem
Nem véletlen tehát, hogy ő lett az egyik kidolgozója Tisza Párt megszorító csomagjának, amely azért készült el, mert Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Ursula von der Leyennek, akik ezeremilliárdokat követelnek Ukrajnának.
A Tisza új szakértőjét nem kerülték el a botrányok sem, hiszen
2015-ben megkérdezték az akkor parlamenti képviselő feleségét, hogy hol van a nyoma annak a 320 millió forintnak, amelyet Karvalits az MNB-s időszaka alatt keresett, mivel azt a vagyonnyilatkozataikban nem lehetett megtalálni.
A teljes írás ide kattintva olvasható.