Magyar Péter tanácsadója lett Bajnai üzlettársa – mutatjuk a botrányait

Gyurcsány tanácsadója, Surányi igazgatója volt. Bajnai üzlettársa. Nem kerülték el a botrányok sem. Mutatjuk a Magyar Péter tanácsadójává avanzsált Karvalits Ferenc múltját.
karvalits ferenctisza pártmagyar péterbajnai gordon

Karvalits személyében egy újabb ősbaloldali család, liberálissá vált leszármazottja jutott oda Magyar Péter mellé, aki ráadásul Bajnai Gordon üzlettársa és barátja – írta meg az Ellenpont.

ifjabb Karvalits Ferenc, Bajnai Gordon barátja Magyar Péter tanácsadójává vált.
Fotó: Pesti Srácok 

Újabb baloldali bankár jelent meg Magyar Péter mellett. Karvalits Ferencről az Origo is megírta, hogy tagja annak a tanácsadói testületnek, amelynek tagjai Király Júlia volt jegybanki alelnök lakásán írták a Tisza Párt megszorító csomagját.

A lap elemzésében megírta, hogy 

  • Karvalits Ferenc apja a nyolcvanas években Zala megye ura(az MSZMP Zala megyei titkára)volt, bejáratos volt Kádár Jánoshoz és Grósz Károlyhoz is.
  • Az ifjabb Karvalits kapcsolatainak köszönhetően Amerikában és Olaszországban is tanulhatott.
  • Hazatérte után hamar Bajnai Gordon üzlettársa, majd családi barátja lett.
  • Nagyon jóban lett Surányi Györggyel, a jegybank volt elnökével, a Bokros-csomag egyik végrehajtójával is.
  • Surányi a CIB Bankhoz és a jegybankba is magával vitte, ahol vezetőt csinált belőle.
  • Gyurcsány Ferenc tanácsadója is volt egy ideig.

Magyar Péter emberét nem kerülték el a botrányok sem

Nem véletlen tehát, hogy ő lett az egyik kidolgozója Tisza Párt megszorító csomagjának, amely azért készült el, mert Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Ursula von der Leyennek, akik ezeremilliárdokat követelnek Ukrajnának.

A Tisza új szakértőjét nem kerülték el a botrányok sem, hiszen

2015-ben megkérdezték az akkor parlamenti képviselő feleségét, hogy hol van a nyoma annak a 320 millió forintnak, amelyet Karvalits az MNB-s időszaka alatt keresett, mivel azt a vagyonnyilatkozataikban nem lehetett megtalálni.

A teljes írás ide kattintva olvasható.

 

 

