Magyar Péter tanácsadója mindenkit kussoltat a választásokig

Minden közszereplő keressen magában bölcsességet, és befoghatná a száját: az elképzeléseket nem szabad elmondani, most az a legfontosabb, hogy a Fidesz ellenfele, vagyis a Tisza nyerje meg a választást. Erről beszélt nem is olyan régen a Partizán műsorában rendszeresen szereplő elemző, Ruff Bálint, Magyar Péter tanácsadója – írta a Magyar Nemzet szerdán.

Ruff Bálint, Magyar Péter Magyar Péter tanácsadója Ukrajna ügyében is titkolózik

Fotó: Képernyőkép / Youtube/Partizán

Mivel szavai kísértetiesen hasonlítanak Magyar Péter és politikustársai mondataira, így a tiszás leleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatuk mostani részében a párt kedvenc politológusaként emlegetett Ruff mondataival foglalkoznak – írja a lap.

Magyar Péter tanácsadója csendre int

A lap megemlíti, a politológus szerint is választást kell nyerni, és nem szabad beszélni. Ezt ugyanitt határozottabban is megfogalmazta: „Lehet, hogy a kevesebb néha több. (…) És ehhez szerintem minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, szerintem bölcsességet kell magában keresnie, hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját.”

A Tisza Párt kedvenc politológusa elszólta magát a 14. havi nyugdíjról

Ahogyan lapunk is megírta, Ruff Bálint elszólta magát a balliberális Partizán műsorában, ahol ezt mondta a 14. havi nyugdíjról: „Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”

Fogjátok be a szátokat!”

– elszólta magát Magyar Péter vezető Magyar Péter tanácsadója.

Januárban Újabb elszólás rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi kampánystratégiájáról – számoltunk be arról az esetről az Origón is. Magyar Péter vezető kommunikációs embere nyíltan kimondta: a választásokig senkinek nem szabad beszélnie arról, mit terveznek.

Lehet, hogy nem most van az időszaka annak, amikor mindenki elmondja, hogyan gondolkodik a világról”

– fogalmazott Ruff, aki szerint most kizárólag arra kell koncentrálni, hogy a választást megnyerjék. A kijelentés egy újabb beismerés abba a sorba, amelyet korábban már Magyar Péter és Tarr Zoltán is megerősített: a tervek majd csak a választások után kerülnek napvilágra. A módszer nem új, a cél viszont egyértelmű: elkerülni minden vitát, minden konkrétumot, amely kellemetlen kérdéseket vetne fel.