A Mandiner megtalálta Magyar Péter testőrét és a drogbuliról kérdezte

Lecsapta a telefont Schildkraut Roland, mikor a Mandiner munkatársa felkereste őt, és Magyar Péter drogbulijával kapcsolatban kérdezte. A hallgatás azért is figyelemre méltó, mert az eseményekről egymásnak ellentmondó beszámolók kerültek nyilvánosságra, és a testőr szerepe kulcsfontosságú lehetne a történtek tisztázásában.

Magyar Péter testőre (bal oldalon) (Forrás: Instagram/Magyar Péter)

Magyar Péter testőre is részt vehetett a házibulin

A Tisza elnöke korábban beismerő videójában beszélt arról, hogy volt barátnőjével érkezett a lakásba, ahol állítása szerint alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt az asztalon, de ő ezekhez nem nyúlt. A Tisza Párt elnöke azt is felvetette, hogy az ügy hátterében akár szervezett akció is állhatott.

A történtekről azonban egy másik résztvevő egészen más képet festett. Elmondása szerint az este egy szórakozóhelyen indult, majd a társaság több helyszín felé is indult volna, végül csak az utolsó pillanatban kötöttek ki a szóban forgó lakásban. A tanú szerint a nappaliban valóban volt egy tálca fehér por, de nem látta, hogy bárki fogyasztotta volna, és úgy emlékszik, a testőr is a helyszínen tartózkodott. A szemtanú a kémsztoriról is kételyeit fejezte ki, mondván, az események spontán alakultak, és

a lakás felkeresése nem előre megtervezett program volt.

Schildkraut Roland megszólalása éppen ezért kulcsfontosságú lehetett volna, hiszen jelenléte vagy távolmaradása több kérdést is eldönthetne. Ennek ellenére a férfi nem kívánt részletekbe bocsátkozni, sőt arra is rákérdezett, honnan szerezték meg a telefonszámát, majd bontotta a vonalat.

Az ügy így továbbra is számos tisztázatlan pontot tartalmaz, miközben a nyilvánosság elé került beszámolók egyre inkább ellentmondanak egymásnak, és a történtek pontos menete továbbra sem rajzolódik ki egyértelműen.