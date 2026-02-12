Hírlevél
Magyar Péter tételes beismerése: szex, pia és drog is volt a rejtélyes lakásban

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza Párt elnöke csütörtök délután egy előre felvett Facebook-videóban számolt be egy 2024 nyarán tartott tiszás buli éjszakáról. Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint akkori barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta.
„Hajali öt órakor érkeztünk meg a képen látható lakásba, ahol néhány ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratánál levő asztalnál ültek. 

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt” 

– részletezte Magyar Péter a Facebookon megjelent vallomásában.

Magyar Péter, Tisza Párt, drog, szex, pia
Az ominózus szoba kamerafelvétele, amelyről Magyar Péter önleleplező videójában beszélt (Kép forrása: radnaimark.hu)

 

A pártelnök elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett. 

A rendezvényen megjelent az akkori barátnője, Vogel Evelin, aki elhívott magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. A pártelnök elmondása szerint ekkor már nem álltak élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel. 

A képen látható hálószobában viszont „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített” Vogel Evelinnel. 

Hozzátette, hogy az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagyták el, amikor már rajtuk kívül senki nem tartózkodott ott.

A Tisza Párt vezére a videót ezekkel a szavakkal zárta: „Azok, akik ebben az aljas bűncselekményben részt vettek a Fidesz, a titkosszolgálat vagy más hatóság részéről, rövidesen mind a magyar büntetés-végrehajtás vendégszeretetét fogják élvezni”.

Néhány napja egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált csütörtökön Magyar Péter.

Nem az első balhés estéje Magyar Péternek

Magyar Péternek már korábban meggyűlt a baja a rendőrséggel. 2024 júniusában, amikor a Budapest belvárosában lévő Ötkert nevű helyen szórakozott, fiatal lányok szoknyája alá bújva táncolt, majd erőszakosan elvette az őt videózó vendégtől a mobilelefonját és a Dunába dobta. 

Akkor nyilvánosan megfogadta, hogy többé nem tesz hasonlót.

Két hónappal később ismét egy alkohollal kísért drog-, és szexpartin vett részt – úgy tűnik, ennyit ért Magyar Péter fogadalma.

 

