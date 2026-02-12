Magyar Péter tételes beismerése: szex, pia és drog is volt a rejtélyes lakásban

„Hajali öt órakor érkeztünk meg a képen látható lakásba, ahol néhány ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratánál levő asztalnál ültek.

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt”

– részletezte Magyar Péter a Facebookon megjelent vallomásában.

Az ominózus szoba kamerafelvétele, amelyről Magyar Péter önleleplező videójában beszélt (Kép forrása: radnaimark.hu)

A pártelnök elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett.

A rendezvényen megjelent az akkori barátnője, Vogel Evelin, aki elhívott magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. A pártelnök elmondása szerint ekkor már nem álltak élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel.

A képen látható hálószobában viszont „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített” Vogel Evelinnel.

Hozzátette, hogy az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagyták el, amikor már rajtuk kívül senki nem tartózkodott ott.

A Tisza Párt vezére a videót ezekkel a szavakkal zárta: „Azok, akik ebben az aljas bűncselekményben részt vettek a Fidesz, a titkosszolgálat vagy más hatóság részéről, rövidesen mind a magyar büntetés-végrehajtás vendégszeretetét fogják élvezni”.

Néhány napja egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált csütörtökön Magyar Péter.

Nem az első balhés estéje Magyar Péternek

Magyar Péternek már korábban meggyűlt a baja a rendőrséggel. 2024 júniusában, amikor a Budapest belvárosában lévő Ötkert nevű helyen szórakozott, fiatal lányok szoknyája alá bújva táncolt, majd erőszakosan elvette az őt videózó vendégtől a mobilelefonját és a Dunába dobta.

Akkor nyilvánosan megfogadta, hogy többé nem tesz hasonlót.

Két hónappal később ismét egy alkohollal kísért drog-, és szexpartin vett részt – úgy tűnik, ennyit ért Magyar Péter fogadalma.