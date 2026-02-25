Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? – Magyar Péternek üzent a korábbi igazságügyi miniszter

Hírlevél
„Hosszú éveken át legfőbb ügyészként küzdöttem a »fehér halált« terítő maffia ellen. Láttam az áldozatokat, a függők tragédiáját.” Ön pedig „egy éjszakán át bulizik a szobában szétszórt drogok között anélkül, hogy feljelentést tenne a rendőrségen. Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt?” – tette fel a kérdést Zbigniew Ziobro, korábbi lengyel igazságügyi miniszter, így üzenve Magyar Péternek.
Magyar PéterTisza Pártdrogbotrány

Megdöbbenve olvasta az egykori lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péter vallomását arról, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol drogot is látott – derült ki Zbigniew Ziobro X-en közzétett bejegyzéséből. Az egykori tárcavezető az ügy kapcsán felidézte, legfőbb ügyészként hosszú éveken át küzdött a „fehér halált” terítő maffia ellen. Mint fogalmazott, látta az áldozatokat, a függők tragédiáját. 

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek annak drogbotránya miatt (MTI/Purger Tamás)
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek annak drogbotránya miatt (MTI/Purger Tamás)

 Zbigniew Ziobro hangsúlyozta: ezek között voltak sajnos halott fiatalok is, ráadásul az egyik drogbanda vezérétől halálos fenyegetést is kapott. 

És Ön? Egy éjszakán át bulizik a szobában szétszórt drogok között anélkül, hogy feljelentést tenne a rendőrségen. Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? Hogyan fogja megvédeni a magyar fiatalokat ettől a tragédiától? 

– szembesítette kérdéseivel Magyar Péter, hozzátéve: hiszen ezt a drogot is, ami az asztalra került, a maffia terítette. 

Magyar Péterre felelőtlenség hatalmat bízni

Az egykori miniszter rámutatott, a maffia áll számtalan fiatal tönkretett élete és függősége mögött. Szerinte az ilyen tettek árulják el az ember valódi arcát, nem az olyan hangzatos mondatok, amelyeket bárki fel tud mondani. 

Nézzen a magyar anyák szemébe: gyermekeik biztonságot és felelős vezetőt érdemelnek, nem egy felelőtlen kalandort! Nem hiszem, hogy bárhol Európában a választók egy ilyen felelőtlen emberre akarnák bízni a hatalmat

– zárta bejegyzését Zbigniew Ziobro.

 

 

