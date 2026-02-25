Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? – Magyar Péternek üzent a korábbi igazságügyi miniszter

Megdöbbenve olvasta az egykori lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péter vallomását arról, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol drogot is látott – derült ki Zbigniew Ziobro X-en közzétett bejegyzéséből. Az egykori tárcavezető az ügy kapcsán felidézte, legfőbb ügyészként hosszú éveken át küzdött a „fehér halált” terítő maffia ellen. Mint fogalmazott, látta az áldozatokat, a függők tragédiáját.

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek annak drogbotránya miatt (MTI/Purger Tamás)

Zbigniew Ziobro hangsúlyozta: ezek között voltak sajnos halott fiatalok is, ráadásul az egyik drogbanda vezérétől halálos fenyegetést is kapott.

És Ön? Egy éjszakán át bulizik a szobában szétszórt drogok között anélkül, hogy feljelentést tenne a rendőrségen. Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? Hogyan fogja megvédeni a magyar fiatalokat ettől a tragédiától?

– szembesítette kérdéseivel Magyar Péter, hozzátéve: hiszen ezt a drogot is, ami az asztalra került, a maffia terítette.

Magyar Péterre felelőtlenség hatalmat bízni

Az egykori miniszter rámutatott, a maffia áll számtalan fiatal tönkretett élete és függősége mögött. Szerinte az ilyen tettek árulják el az ember valódi arcát, nem az olyan hangzatos mondatok, amelyeket bárki fel tud mondani.

Nézzen a magyar anyák szemébe: gyermekeik biztonságot és felelős vezetőt érdemelnek, nem egy felelőtlen kalandort! Nem hiszem, hogy bárhol Európában a választók egy ilyen felelőtlen emberre akarnák bízni a hatalmat

– zárta bejegyzését Zbigniew Ziobro.