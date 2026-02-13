Kemény kritika érkezett: Magyar Péter sunyi taktikázása a legszemélyesebb szinten mutatja meg kétarcúságát

Vannak helyzetek, amik mindent elárulnak egy ember valódi jelleméről – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera. Ahogy arról az Origo is beszámolt, az elmúlt napokban futótűzként terjedt az interneten, hogy Radnai Márk nevével létrejött egy weboldal, amelyről az terjedt el, hogy azon kompromittáló felvételek jelenhetnek meg.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péternek lelepleződött az igazi arca (Forrás: Mediaworks)

Az oldalon napokig nem volt tartalom, később azonban egy dátum – 2024. 08. 03. – és az „once upon a time” felirat vált láthatóvá. Magyar Péter csütörtökön közzétett videójában végül magyarázkodva beismerte, hogy 2024 augusztusában Vogel Evelin meghívta egy házibuliba. A politikus elmondása szerint alkoholt fogyasztottak, és egy asztalon drog is volt, amelyhez állítása szerint nem nyúlt. A videóban arról is beszélt, hogy az éjszaka során intim kapcsolatba került volt barátnőjével, majd másnap távoztak a lakásból.

A Radnai Márk nevével létrejött weboldal képernyőképe (Forrás: Képernyőkép)

A Fidesz fővárosi elnöke kérdésével rámutatott: „milyen miniszterelnök-jelölt az, aki ismeretlenül becsörtet hajnalban egy idegen lakásba, egy kétes házibuliba? (...) Milyen férfi az, aki miközben már új barátnővel parádézik, a háttérben még az előzővel dorbézol?” Mint írta, ez a kettős játék, ez a sunyi taktikázás a legszemélyesebb szinten mutatja meg kétarcúságát.

Aki a magánéletében ilyen gátlástalanul árulja el a bizalmat, attól mit várhatunk az ország élén? A felelős vezető látszata nála csak egy politikai termék, amit bármikor eldob, ha már nem szolgálja az érdekét.

– húzta alá.

Magyar Péternek már késő a bánat

Szentkirályi Alexandra szerint a legriasztóbb pont, hogy Magyar Péter saját maga ismerte be, hogy abban a lakásban kábítószert látott. Ilyenkor bárki azonnal sarkon fordulna és távozna. „Egy ország vezetésére vállalkozó politikus pedig azonnal feljelentést tesz. Ő viszont maradt, délig. Nem tett feljelentést, nem határolódott el – mert otthon érezte magát ebben a közegben” – mutatott rá, emlékeztetve: csak két évvel később kezdett „drogos buliról” beszélni, amikor már nem volt hova hátrálnia.

Hogy bízhatnánk bármilyen komoly döntést egy ilyen zavaros, kiszámíthatatlan figurára?

– emelte ki.