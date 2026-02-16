Hatalmas bukta lehet a Tisza párt új igazolása

Magyar Péter az énekes bemutatásakor hangsúlyozta a családi hátterét, férjét tudományos területen tevékenykedő szakemberként említve. Az Ellenpont szerint azonban Szabó László korábbi üzleti tevékenysége és hatósági ügyei is kérdésesek.
A cikk felidézi, hogy Szabó László neve több, étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozással is összefüggésbe került. Az írás szerint a termékek kommunikációja miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábban több alkalommal bírságot szabott ki, megtévesztő reklámgyakorlatra hivatkozva.
A szerző állítása szerint a céges háttér is vitatott volt: egyes társaságok felszámolással vagy kényszertörléssel szűntek meg, illetve volt olyan vállalkozás, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvános listáján is szerepelt.
