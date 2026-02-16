Hatalmas bukta lehet a Tisza párt új igazolása

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Tisza Párt mezőkövesdi jelöltjének bemutatása után reflektorfénybe került Csézy férje, Szabó László múltja is.
Magyar PéterTisza PártCsézy

Magyar Péter az énekes bemutatásakor hangsúlyozta a családi hátterét, férjét tudományos területen tevékenykedő szakemberként említve. Az Ellenpont szerint azonban Szabó László korábbi üzleti tevékenysége és hatósági ügyei is kérdésesek.

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
A cikk felidézi, hogy Szabó László neve több, étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozással is összefüggésbe került. Az írás szerint a termékek kommunikációja miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábban több alkalommal bírságot szabott ki, megtévesztő reklámgyakorlatra hivatkozva.

Pátyi összeröffenés Orbán Viktorral – videó

 

A szerző állítása szerint a céges háttér is vitatott volt: egyes társaságok felszámolással vagy kényszertörléssel szűntek meg, illetve volt olyan vállalkozás, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvános listáján is szerepelt. 

A Teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

