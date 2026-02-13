Durva fenyegetések Magyar Pétertől: politikusokat zárna rács mögé, újságírókat takarítana el

A Hír TV videós összefoglalója Magyar Péter több korábbi megszólalását gyűjti egybe. Az összeállítás a Tisza-vezér hergelő mondatait, uszításait mutatja be.
A Hír TV videós összeállítást közölt Magyar Péter korábbi kijelentéseiről. A válogatás több, különböző időpontban tett megszólalást idéz fel.
A „Kommentár nélkül” című adásban egymás mellé helyezték azokat a részleteket, amelyekben a politikus éles hangvételű megfogalmazásokat használt politikusokkal és sajtómunkásokkal kapcsolatban.
