Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Kettős arca van

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Hír TV

Durva fenyegetések Magyar Pétertől: politikusokat zárna rács mögé, újságírókat takarítana el

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hír TV videós összefoglalója Magyar Péter több korábbi megszólalását gyűjti egybe. Az összeállítás a Tisza-vezér hergelő mondatait, uszításait mutatja be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hír TVTisza PártMagyar Péter

A Hír TV videós összeállítást közölt Magyar Péter korábbi kijelentéseiről. A válogatás több, különböző időpontban tett megszólalást idéz fel.

Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter 
Fotó: Csudai Sándor

A „Kommentár nélkül” című adásban egymás mellé helyezték azokat a részleteket, amelyekben a politikus éles hangvételű megfogalmazásokat használt politikusokkal és sajtómunkásokkal kapcsolatban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!