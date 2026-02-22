Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

Fontos

Most érkezett: terrortámadás történt Ukrajnában

Magyar Péter

49 nap és „felkenődsz a falra”? Kemény üzenet Magyar Péternek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tiszás vezér még csak véletlenül sem ítélte el az ukránok magyarellenes döntését. Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, mert nem tanult bukott baloldali elődei hibájából, akik ugyanígy azt gondolták, ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választás – írta Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője vasárnap.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterukrajnatisza pártBarátság kőolajvezetékKocsis Máté

Újságírói kérdésre Magyar Péter még véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását – írta Kocsis Máté Facebook bejegyzésében vasárnap.

magyarpéter magyar péter ursula von der leyen ursulavonderleyen manfred weber manfredweber
Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője megállapította a hírrel kapcsolatban, hogy ez lett a müncheni háborús fórum eredménye, amin Magyar Péter részt vett egy hete.

Orbán Viktor: Titkos Brüsszel-Kijev-Tisza paktum született Münchenben

Ahogyan Kocsis fogalmaz:

Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak.”

Kocsis Máté: Egy szégyentelen kétszínű alak vagy, Magyar Péter!

A frakcióvezető szerint Magyar Péter nem tud nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására, semmire.

Kocsis rámutat, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, mert nem tanult bukott baloldali elődei hibájából, akik ugyanígy azt gondolták,

ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást. 

Ehhez Kocsis csak annyit tett hozzá, szégyentelen, kétszínű alaknak nevezve Magyart:

Aztán tudod mi lett a vége. Még 49 nap, és felkenődsz a falra!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!