49 nap és „felkenődsz a falra”? Kemény üzenet Magyar Péternek

Ahogyan Kocsis fogalmaz:

Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak.”

Kocsis Máté: Egy szégyentelen kétszínű alak vagy, Magyar Péter!

A frakcióvezető szerint Magyar Péter nem tud nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására, semmire.

Kocsis rámutat, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, mert nem tanult bukott baloldali elődei hibájából, akik ugyanígy azt gondolták,

ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást.

Ehhez Kocsis csak annyit tett hozzá, szégyentelen, kétszínű alaknak nevezve Magyart: