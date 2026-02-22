49 nap és „felkenődsz a falra”? Kemény üzenet Magyar Péternek

Újságírói kérdésre Magyar Péter még véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását – írta Kocsis Máté Facebook bejegyzésében vasárnap.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője megállapította a hírrel kapcsolatban, hogy ez lett a müncheni háborús fórum eredménye, amin Magyar Péter részt vett egy hete.
Ahogyan Kocsis fogalmaz:
Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar gazdaságnak, a családoknak és vállalkozásoknak.”
Kocsis Máté: Egy szégyentelen kétszínű alak vagy, Magyar Péter!
A frakcióvezető szerint Magyar Péter nem tud nemet mondani, se egy drogos bulira, se az ukránoknak a kőolajvezeték leállítására, semmire.
Kocsis rámutat, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, mert nem tanult bukott baloldali elődei hibájából, akik ugyanígy azt gondolták,
ha rossz a magyaroknak, talán megnyerhetik a választást.
Ehhez Kocsis csak annyit tett hozzá, szégyentelen, kétszínű alaknak nevezve Magyart:
Aztán tudod mi lett a vége. Még 49 nap, és felkenődsz a falra!”