Orbán Viktor ijesztő képet festett a jövőről – videó

Magyar Péter főszereplésével tett közzé AI-videót a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely egyetlen telefonhívásba sűríti bele mindazt, amitől sokan tartanak. A jelenet ijesztően valóságos képet fest arról, hogyan születnének a döntések egy brüsszeli elvárásokhoz igazodó politikában.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közzétett egy videót, ami nem puszta irónia, hanem figyelmeztetés. Egy olyan helyzetet mutat meg, ahol Magyar Péter reflexből igazodik, amikor Brüsszelből érkezik a kérés.

Magyar Péter ezer szállal kötődik a Néppárthoz és Von der Leyenhez (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Amikor Brüsszel hív, nincs kérdés

A jelenetben Ursula von der Leyen Ukrajna további finanszírozásáról beszél, Magyar Péter pedig nem vitatkozik, nem mérlegel, csak ütemez. A párbeszéd egyik legbeszédesebb mondata így hangzik el: 

Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.” 

Nógrádi György: Az diktál, akinél a pénz van

Ez nem ellenállás, hanem előre megadott beleegyezés. A végkövetkeztetés egyértelmű: Magyar Péter nem tud nemet mondani. Ha csörög a telefon, és kérés érkezik, az igen már készen áll. A videó – és erre hívja fel a figyelmet a mozgalom – azért nyugtalanító, mert minden jel arra mutat, hogy pontosan így működne a valóság is. A végkövetkeztetés pedig:

Péter nem tud nekik nemet mondani.” 

A videót a miniszterelnök is megosztotta, az alábbi szöveggel:

Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!

