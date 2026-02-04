Orbán Viktor ijesztő képet festett a jövőről – videó

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közzétett egy videót, ami nem puszta irónia, hanem figyelmeztetés. Egy olyan helyzetet mutat meg, ahol Magyar Péter reflexből igazodik, amikor Brüsszelből érkezik a kérés.
Amikor Brüsszel hív, nincs kérdés
A jelenetben Ursula von der Leyen Ukrajna további finanszírozásáról beszél, Magyar Péter pedig nem vitatkozik, nem mérlegel, csak ütemez. A párbeszéd egyik legbeszédesebb mondata így hangzik el:
Így lesz. Persze előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
Ez nem ellenállás, hanem előre megadott beleegyezés. A végkövetkeztetés egyértelmű: Magyar Péter nem tud nemet mondani. Ha csörög a telefon, és kérés érkezik, az igen már készen áll. A videó – és erre hívja fel a figyelmet a mozgalom – azért nyugtalanító, mert minden jel arra mutat, hogy pontosan így működne a valóság is. A végkövetkeztetés pedig:
Péter nem tud nekik nemet mondani.”
A videót a miniszterelnök is megosztotta, az alábbi szöveggel:
Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!