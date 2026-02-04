Orbán Viktor ijesztő képet festett a jövőről – videó

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közzétett egy videót, ami nem puszta irónia, hanem figyelmeztetés. Egy olyan helyzetet mutat meg, ahol Magyar Péter reflexből igazodik, amikor Brüsszelből érkezik a kérés.

Magyar Péter ezer szállal kötődik a Néppárthoz és Von der Leyenhez (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Amikor Brüsszel hív, nincs kérdés

A jelenetben Ursula von der Leyen Ukrajna további finanszírozásáról beszél, Magyar Péter pedig nem vitatkozik, nem mérlegel, csak ütemez. A párbeszéd egyik legbeszédesebb mondata így hangzik el: