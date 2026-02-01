A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt félévben

Meghaladja a félmilliárd forintot Magyar Péter összvagyona a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Magyar Péter

Fotó: AFP

Köztudott, a közéleti szereplőknek minden év január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot készíteni és az február 1-én nyilvánossá is válik., Az idei évtől pedig az európai parlamenti képviselőknek is ekkor kell elkészíteniük soros nyilatkozataikat.

Ennek megfelelően Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát, amelyből a lap sorolja a tételeket, miszerint a Tisza Párt elnökének

32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,

62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,

500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket

20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

Azt is hozzáteszik, már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal történt válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre. A korábbihoz képest jelentősen növekedett a vagyona. Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva

fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra nőtt,

miközben

a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőt számláló Európai Parlament munkájában.

Magyar Péter ingatlanjai

Ráadásul az Európai Unió jogalkotó testületében mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan a Tisza elnöke vezeti a hiányzási listát.

Azt is megtudhatjuk a nyilatkozatból, hogy

a Tisza-vezér négy ingatlan tulajdonosa. A nevén van

egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan;

egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház

és egy 25 négyzetméteres garázs;

valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.

Emlékezetes, hogy Varga Judittal történő válását követően lett dúsgazdag Magyar Péter,

jelenleg is abban az ingatlanban él, amelyet a feleségétől szerzett.

Nagy értékű ingóságai között pedig

egy Volvo XC60-as gépjárművet; egy pianínót; valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt

jelölt meg.