A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt félévben

Nyilvánosságra hozták a képviselői vagyonnyilatkozatokat. Magyar Péter jelentősen gazdagodott és még mindig ott a feleségétől elhappolt ingatlan.
magyar péterdúsgazdagtisza párteurópai parlamentvagyonnyilatkozatingatlan

Meghaladja a félmilliárd forintot Magyar Péter összvagyona a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza
Magyar Péter
Fotó: AFP

Köztudott, a közéleti szereplőknek minden év január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot készíteni és az február 1-én nyilvánossá is válik., Az idei évtől pedig az európai parlamenti képviselőknek is ekkor kell elkészíteniük soros nyilatkozataikat.

Ennek megfelelően Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát, amelyből a lap sorolja a tételeket, miszerint a Tisza Párt elnökének

  • 32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,
  • 62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,
  • 500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket
  • 20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

Azt is hozzáteszik, már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal történt válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre. A korábbihoz képest jelentősen növekedett a vagyona. Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva

fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra nőtt,

miközben

a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőt számláló Európai Parlament munkájában.

Magyar Péter ingatlanjai

Ráadásul az Európai Unió jogalkotó testületében mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan a Tisza elnöke vezeti a hiányzási listát.

Azt is megtudhatjuk a nyilatkozatból, hogy 

a Tisza-vezér négy ingatlan tulajdonosa. A nevén van

  • egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan; 
  • egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház 
  • és egy 25 négyzetméteres garázs; 
  • valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.

Emlékezetes, hogy Varga Judittal történő válását követően lett dúsgazdag Magyar Péter,

jelenleg is abban az ingatlanban él, amelyet a feleségétől szerzett.

Nagy értékű ingóságai között pedig

egy Volvo XC60-as gépjárművet; 

egy pianínót; 

valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt

jelölt meg.

 

