A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt félévben

Meghaladja a félmilliárd forintot Magyar Péter összvagyona a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint – írta a Magyar Nemzet vasárnap.
Köztudott, a közéleti szereplőknek minden év január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot készíteni és az február 1-én nyilvánossá is válik., Az idei évtől pedig az európai parlamenti képviselőknek is ekkor kell elkészíteniük soros nyilatkozataikat.
Ennek megfelelően Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát, amelyből a lap sorolja a tételeket, miszerint a Tisza Párt elnökének
- 32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,
- 62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,
- 500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket
- 20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.
Azt is hozzáteszik, már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal történt válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre. A korábbihoz képest jelentősen növekedett a vagyona. Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva
fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra nőtt,
miközben
a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőt számláló Európai Parlament munkájában.
Magyar Péter ingatlanjai
Ráadásul az Európai Unió jogalkotó testületében mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan a Tisza elnöke vezeti a hiányzási listát.
Azt is megtudhatjuk a nyilatkozatból, hogy
a Tisza-vezér négy ingatlan tulajdonosa. A nevén van
- egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan;
- egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház
- és egy 25 négyzetméteres garázs;
- valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.
Emlékezetes, hogy Varga Judittal történő válását követően lett dúsgazdag Magyar Péter,
jelenleg is abban az ingatlanban él, amelyet a feleségétől szerzett.
Nagy értékű ingóságai között pedig
egy Volvo XC60-as gépjárművet;
egy pianínót;
valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt
jelölt meg.