Veszélyes helyzetbe sodródhatott Magyar Péter?

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, amelyben Magyar Péter legutóbbi botrányával kapcsolatban fogalmazott meg súlyos politikai következtetéseket.
magyar péterukrajnadeák dánielpolitikus

„Magyar Péter legújabb ügyének nem a bulvár része a nagyon durva, hanem az, hogy erről az emberről most kiderült: visszatérő, botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható. Csak az a kérdés, hogy kik zsarolják, és kik fogják már most is” – írta Facebook-oldalán Deák Dániel. 

Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter új videója ismét botrányt kavart
Fotó: Csudai Sándor

A szakértő kiemelte,

az ötkertes, telefonlopós, szétcsapott estéje egyáltalán nem egyedi eset volt, ez egy sorozat része. Az internetre csak egy üres szoba képe jelent meg, erre ő remegő hangon, ijedten ismerte be, hogy ismét szétcsapva olyan házibuliba ment el, ahol kábítószer állt az asztalon. Nem fordult ki a szobából, nem tett feljelentést, hanem saját bevallása szerint inkább bement a szomszéd szobába, és lefeküdt azzal az emberrel, aki állítólag hónapok óta zsarolta. 

Deák Dániel szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter nem bír magával, ennek következményeként pedig újból és újból úgy viselkedik, ami egy politikus számára végzetesen kompromittáló anyagokhoz vezethet.

Most, amikor ekkora tétje van ennek a választásnak – Ukrajna EU-s csatlakozása vagy a háború finanszírozása –, akkor egy ukrán titkosszolgálat vajon nem vetne be mindent a saját érdekében? Vajon nem zsarolnák meg a nyilvánvaló hülyeségekbe is belesétáló Magyar Pétert?

– tette hozzá az elemző, aki szerint nem is az első dolog lenne, amivel zsarolják Magyar Pétert, hiszen Brüsszelben már fogják a mentelmi jogával.

 

