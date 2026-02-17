„Dúl bennem a tesztoszteron, a választókat pont lesz*rom” – Wellor görbe tükröt tart Magyar Péternek

Dúl bennem a tesztoszteron címmel jelent meg Wellor legújabb dala, amely Magyar Pétert körüllengő lepedőügyet dolgozza fel, tükröt tartva a Tisza elnökének.
A dalnak már a kezdése is figyelemreméltó:
„De ismerős ez a szoba, Evelinnel mentünk oda..."
– figurázza ki Wellor Magyar Péter magyarázkodását azután, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy fekete-fehér kép, melyen a franciaágy melletti asztalon, egy tálcán fehér por, minden bizonnyal kábítószer is látható.
A Telex-kármentő mixnek elnevezett nótában olyan szemtelen sorok hallhatóak, mint a:
„Dúl bennem a tesztoszteron, a választókat pont lesz*rom”, vagy „a haverom egy ukrán ügynök, én leszek a miniszterelnök”.
Wellor legújabb mixét alig két nap alatt már közel húszezren hallgatták, illetve nézték meg az elektro-DJ YouTube-csatornáján.