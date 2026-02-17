Hírlevél
Magyar Péter

„Dúl bennem a tesztoszteron, a választókat pont lesz*rom" – Wellor görbe tükröt tart Magyar Péternek

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
A mesterséges intelligenciával dolgozó zeneszerző, Wellor újabb gyöngyszeme az elmúlt napok slágertémáját, Magyar Péter elhíresült drogos légyottját dolgozza fel a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.
Magyar Pétermesterséges intelligenciaTisza PártWellorzenetesztoszteron

Dúl bennem a tesztoszteron címmel jelent meg Wellor legújabb dala, amely Magyar Pétert körüllengő lepedőügyet dolgozza fel, tükröt tartva a Tisza elnökének.

A dalnak már a kezdése is figyelemreméltó:

 „De ismerős ez a szoba, Evelinnel mentünk oda..." 

– figurázza ki Wellor Magyar Péter magyarázkodását azután, hogy a radnaimark.hu oldalon megjelent egy fekete-fehér kép, melyen a franciaágy melletti asztalon, egy tálcán fehér por, minden bizonnyal kábítószer is látható.

Agresszív kismalac lett Magyar Péterből – Wellor új nótája odavág a Tisza-vezérnek

A Telex-kármentő mixnek elnevezett nótában olyan szemtelen sorok hallhatóak, mint a:

„Dúl bennem a tesztoszteron, a választókat pont lesz*rom”, vagy „a haverom egy ukrán ügynök, én leszek a miniszterelnök”.

Wellor legújabb mixét alig két nap alatt már közel húszezren hallgatták, illetve nézték meg az elektro-DJ YouTube-csatornáján.

 

