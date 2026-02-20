Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel – ez elfogadhatatlan!

Közösségi oldalán reagált Magyar Péter müncheni látogatására a Fidesz, és azt állítja: a Tisza Párt elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt egy olyan időszakban, amikor Magyarország energiaellátása kiemelt kérdés. A nagyobbik kormánypárt szerint a találkozón szóba került a hazánkat ellátó olajvezeték ügye is.

Magyar Péter a Fidesz szerint részben az ukránokkal való egyeztetés miatt ment ki (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

„Ez elfogadhatatlan egy ilyen helyzetben”

A bejegyzés szerint Magyar Pétert „véletlenül hívták Münchenbe”, ahol – a Fidesz értelmezése szerint – német közvetítéssel tájékoztatták arról, hogy leállítják a Magyarországot ellátó olajvezetéket.