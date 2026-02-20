Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel – ez elfogadhatatlan!

Közösségi oldalán reagált Magyar Péter müncheni látogatására a Fidesz, és azt állítja: a Tisza Párt elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt egy olyan időszakban, amikor Magyarország energiaellátása kiemelt kérdés. A nagyobbik kormánypárt szerint a találkozón szóba került a hazánkat ellátó olajvezeték ügye is.
„Ez elfogadhatatlan egy ilyen helyzetben”
A bejegyzés szerint Magyar Pétert „véletlenül hívták Münchenbe”, ahol – a Fidesz értelmezése szerint – német közvetítéssel tájékoztatták arról, hogy leállítják a Magyarországot ellátó olajvezetéket.
Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát”
– állítja a Fidesz, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy „a rezsicsökkentés is egy humbug”, és célként jelölte meg az orosz energiafüggőség megszüntetését. A bejegyzés végén a Fidesz úgy fogalmaz:
Aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan.”
Ezért a nagyobbik kormánypárt továbbra is nemet mond a háborúra és az energiaellátást érintő külső nyomásgyakorlásra.