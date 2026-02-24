Magyar Péteren ismét kifogott a matek

A Tisza elnöke megint nagy számokkal dobálózott az aláírásgyűjtés kapcsán. Azonban egy egyszerű matematikai művelet elvégzésével kiderül, hogy Magyar Péter ismét hazudott.
Rétvári Bence államtitkár Facebook-videó formájában reagált Magyar Péter büszke kijelentésére, miszerint csupán két és fél óra alatt több mint kétszázezer aláírást gyűjtöttek a Tisza önkéntesei.
Magyar Péternek nem a matek az erőssége
A Tisza elnöke a videóban azt is elmondja: úgy tudja, hogy 120-at vettek fel minden választókerületben, ami 960 aláírást jelent. 106 db választókerülettel számolva az államtitkár elvégezte a szorzást Magyar Péter helyett is,
200 000 helyett azonban így csupán 101 760 jött ki.
Magyar Péter hazugsággal indította a kampányt. A matek lebuktatta”
– tette hozzá Rétvári Bence.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!