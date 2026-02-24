Magyar Péteren ismét kifogott a matek

Rétvári Bence államtitkár Facebook-videó formájában reagált Magyar Péter büszke kijelentésére, miszerint csupán két és fél óra alatt több mint kétszázezer aláírást gyűjtöttek a Tisza önkéntesei.

Magyar Péter ismét hazudott (Forrás: Mediaworks)

Magyar Péternek nem a matek az erőssége

A Tisza elnöke a videóban azt is elmondja: úgy tudja, hogy 120-at vettek fel minden választókerületben, ami 960 aláírást jelent. 106 db választókerülettel számolva az államtitkár elvégezte a szorzást Magyar Péter helyett is,

200 000 helyett azonban így csupán 101 760 jött ki.

Magyar Péter hazugsággal indította a kampányt. A matek lebuktatta”

– tette hozzá Rétvári Bence.