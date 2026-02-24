Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Ezt látnia kell!

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

matek

Magyar Péteren ismét kifogott a matek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza elnöke megint nagy számokkal dobálózott az aláírásgyűjtés kapcsán. Azonban egy egyszerű matematikai művelet elvégzésével kiderül, hogy Magyar Péter ismét hazudott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
matekaláírásgyűjtésRétvári BenceMagyar Péter

Rétvári Bence államtitkár Facebook-videó formájában reagált Magyar Péter büszke kijelentésére, miszerint csupán két és fél óra alatt több mint kétszázezer aláírást gyűjtöttek a Tisza önkéntesei.

Magyar Péter ismét hazudott (Forrás: Mediaworks)
Magyar Péter ismét hazudott (Forrás: Mediaworks)

Magyar Péternek nem a matek az erőssége

A Tisza elnöke a videóban azt is elmondja: úgy tudja, hogy 120-at vettek fel minden választókerületben, ami 960 aláírást jelent. 106 db választókerülettel számolva az államtitkár elvégezte a szorzást Magyar Péter helyett is, 

200 000 helyett azonban így csupán 101 760 jött ki.

Magyar Péter hazugsággal indította a kampányt. A matek lebuktatta”

– tette hozzá Rétvári Bence.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!