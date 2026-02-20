Kocsis Máté „gratulált” Magyar Péternek

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt vezére. Mutatjuk a videót!
„Ó, Peti! Hallom, te lettél a miniszterelnök-jelölt. Gratulálok hozzá, Weber és Zelenszkij végül is melletted döntött” – üzente Kocsis Máté a videójában a Tisza Párt vezérének.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:
De nagy reményt ne fűzzenek hozzád!”
– üzente Kocsis Máté Magyar Péternek.
Szentkirályi Alexandra pedig ezt írta:
Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!