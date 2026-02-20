Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Magyar Péter

Kocsis Máté „gratulált” Magyar Péternek

13 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt vezére. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártKocsis MátéManfred WeberVolodimir Zelenszkij

„Ó, Peti! Hallom, te lettél a miniszterelnök-jelölt. Gratulálok hozzá, Weber és Zelenszkij végül is melletted döntött” – üzente Kocsis Máté a videójában a Tisza Párt vezérének.

Magyar Péter (Fotó: YouTube)
Magyar Péter (Fotó: YouTube)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

De nagy reményt ne fűzzenek hozzád!”

– üzente Kocsis Máté Magyar Péternek. 

Szentkirályi Alexandra pedig ezt írta:

Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter.

A Tisza Párt vezérét ismét pofán csapta a valóság
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!