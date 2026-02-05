Magyar Péter megsértette Miskolcot – Bajusz Gábor nem hagyta szó nélkül

Csattanós választ tett közzé Bajusz Gábor, miskolci önkormányzati képviselő a közösségi oldalán azok után, hogy Magyar Péter a miskolciak leszólása után a helyi képviselőbe is beleállt. Erre mondják, hogy jobban járt volna a Tisza Párt vezére, ha inkább csendben marad.

Magyar Pétert ismét kőkeményen helyretették (Fotó: YouTube)

Íme Bajusz Gábor kíméletlen bejegyzése:

„Tegnap este, elütésektől hemzsegő posztban nevezett „bohócnak” a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje. Lehet, hogy csak a fáradtság volt az oka annak, hogy elragadtatta magát, de akkor is szeretnénk higgadt választ adni Magyar Péter kirohanására:

Hahó, Péter Magyar!

Több mint egy évtizeden át tapsoltál Orbán Viktornak. Több mint egy évtizeden keresztül akartál munka nélkül pénzt és karriert. Több mint egy évtizedig járattad le a jobboldalt.

Még ez a több mint egy évtized is kevés volt, hogy megértsd, mit jelent az emberek szolgálata. Minden gesztusodból látszik: fel szeretnél nőni Orbán Viktorhoz, de ez túl nagy feladat számodra.

„Shithole”-nak tartod Miskolcot és az itt élőket „fogatlan proliknak”. Tudjuk, hiszen nem is rejtetted véka alá: lenézed a vidéket, és mélységesen megveted Miskolcot. Emlékszel, ugye? Mi igen. Szerinted a város – amely sok tízezer ember otthona – egy pöcegödör? Hihetetlen mértékű gőg. Ismerjük ezt a beképzelt stílust, és bármennyire is elvakít a mértéktelen hiúság, most te is érzed… érzed bizony!

Nagy hibát követtél el! A miskolciak városuk iránt érzett szeretete nem pártpreferencia kérdése. Pontosan ezért gorombáskodsz itt, egy fideszes önkormányzati képviselő oldalán.

Világosan látszik: fogalmad sincs arról, hogy mi egy miniszterelnök-jelölt feladata. Az emberek szolgálata nem arról szól, hogy az egódat hizlald. Nagyon nem. Amint nincs rivaldafény, és azt hiszed, nem hall már senki, megmutatkozik az igazi éned.

A szavazóidat „büdös szájúnak”, a Tisza Párt képviselőit „agyhalottnak”, a miskolciakat pedig „proliknak” nevezed. Tudjuk, mert sokan hallották…Ahogy azt, ahogyan Miskolcról vélekedtél. És ezt Te is pontosan tudod, ezért vagy ideges. Lehetsz is!

Nincs vége… Jó éjszakát Mr. Diktafon…” – írta Magyar Péternek Bajusz Gábor a közösségi oldalán.