Szinte a kutya nem volt kíváncsi Magyar Péterre

A Tisza Párt vezére Mezőkövesden lépett színpadra, azonban ismét kínosan kevesen voltak kíváncsiak rá. Mutatjuk!
Mezőkövesd 17 óra 16 perckor, Magyar Péter már színpadon, azonban nagyon kevesen kíváncsiak rá – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.
A politikai elemző hozzátette:
Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem a Tisza Párt vezérének kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest!
– hangsúlyozta Deák Dániel a bejegyzésében.
