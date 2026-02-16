Szinte a kutya nem volt kíváncsi Magyar Péterre

Hírlevél
1 órája
A Tisza Párt vezére Mezőkövesden lépett színpadra, azonban ismét kínosan kevesen voltak kíváncsiak rá. Mutatjuk!
Magyar PéterMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péter hazugságaiDeák Dániel

Mezőkövesd 17 óra 16 perckor, Magyar Péter már színpadon, azonban nagyon kevesen kíváncsiak rá – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére újra csúnyán lebőgött (Fotó: YouTube)

A politikai elemző hozzátette:

Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem a Tisza Párt vezérének kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest!

– hangsúlyozta Deák Dániel a bejegyzésében.

