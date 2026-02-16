Szinte a kutya nem volt kíváncsi Magyar Péterre

Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem a Tisza Párt vezérének kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest!