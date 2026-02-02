A család nem kampányeszköz! Helyre tette Magyar Pétert az államtitkár

Zsigmond Barna Pál nyílt levelet intézett közösségi oldalán Magyar Péterhez, miután a Tisza Párt elnöke támadást intézett a Fidesz közössége ellen.

Orbán Viktor tudja, hogy Magyar Péter végül kire szavaz. Fotó: Facebook/Zsigmond Barna Pál

Vagyunk néhányan, több mint harminc éve fideszesek. Nem divatból, nem is érdekből. Nemzetiek vagyunk, antikommunisták és szabadságszeretők”

– mutat rá az államtitkár arra, hogy Magyar Péter sosem tartozott igazán a Fidesz táborához.

Ezért sem voltál soha fideszes. Nem közösségből jöttél, hanem pozícióba érkeztél. A házastársi kapcsolat nyitotta ki előtted az ajtókat, nem a közös küzdelem. És amikor bent voltál, soha nem volt elég. Állások, befolyás, elégedetlenség – mindez ismerős azoknak, akik látták közelről. A hatalom vonzott akkor is. Az hajt most is”

– jegyzi meg Zsigmond Barna Pál.

Magyar Péter láthatóan összeállt a baloldali–liberális elittel. Olyan emberekkel, akik egyszer már csődbe vitték az országot. Program helyett indulatokat kínálnak. A gyűlölet uralja a közbeszédet.

Azt mondod, hazahoznád az uniós pénzeket. A kérdés nem az, hogy lehet-e. Hanem az, hogy milyen áron”

– figyelmeztet az államtitkár, majd a lengyel példát hozza fel, hogy ott is a jogállam sárba tiprásával sikerült ezt elérni.

Zsigmond Barna Pál arra is felhívja Magyar Péter figyelmét, hogy mindenki tisztában van a pártelnök történetével, úgyhogy elég „visszás és pofátlan” a részéről, hogy kioktatja a fideszeseket. Ami elvárható lenne tőle, az a tisztesség és az alázat, de ez hiányzik belőle.

Soha nem voltál fideszes. Csak hatalmat akarsz”

– zárta gondolatait Zsigmond Barna Pál.