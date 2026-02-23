Magyar Pétert külföldről zsarolják, soha nem fog a magyar emberek érdekeiért kiállni

Nagyon jó volt a békéscsabai háborúellenes gyűlés, sokan voltunk, mindenki várja a választásokat, gyűjtük az aláírásokat, a Fidesz az összes választókerületben leadta már a szükséges aláírást, Magyar Péterékkel ellentétben – kezdte Selmeczi Gabriella az Igazság órájának hétfői vendége. Az országgyűlési képviselő ezután komolyabb témára váltva elmondta, nem fogja annyiben hagyni Magyarország, hogy Ukrajna zsaroljon minket a Barátság kőolajvezeték elzárásával, ráadásul mindezt Brüsszel jóváhagyásával.

Selmeczi Gabriella szerint Magyar Péter soha nem fog a magyar emberek érdekeiért kiállni (Forrás: Képernyőfotó / YouTube)

– Mindez szembemegy a nemzetközi szerződésekkel, éppen ezért egy nagyon komoly jelzést küldtünk Kijevnek, hogy ha továbbra is fenntartják a Barátság kőolajvezeték elzárását, zsarolva ezzel hazánkat, vétózzuk 20. szankciós csomag létrejöttét – közölte, megjegyezve, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius segítséget nyújtja Ukrajnának, hálátlannak tartja, ahogyan at ukránok a magyar oldalhoz hozzáállnak. De Robert Fico sem hagyta szó nélkül az ukránok lépését, a szlovák miniszterelnök közölte, ha hétfő estig nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket, leállítják az áramszállítást Ukrajna felé.

A háborús uszítás nem a kormánytól jön

Arról, hogy a balliberális média szerint a Fidesz agyát ellepte a háborús köd, Selmeczi Gabriella úgy kommentálta, itt az idő, hogy minden magyar szembesüljön végre azzal, ez egy valós veszély.

– Most mondjam azt, hogy a migráció kapcsán is ezt mondta a baloldal? Ma pedig már tudjuk, mi az igazság. A háborús uszítást nem Orbán Viktor, hanem azok a brüsszeli politikusok tolják, akik bele akarják nyomni Európát a háborúba, és akik arról beszélnek, fel kell készíteni a gyermekeinket arra, hogy a frontvonalra kell küldenünk őket – mutatott rá az országgyűlési képviselő.

Arról, hogy az ukrán-orosz háború kitörésének négyéves évfordulója kapcsán Karácsony Gergely szerint bocsánatot kell kérni a magyar kormány helyett, Selmeczi szerint jó lenne, ha a főpolgármester végre a magyarokkal foglalkozna és nem valami külföldi szempontot tartana fontosnak.

– Amikor a magyar kisebbséget megfosztották a jogaitól, Karácsony Gergely mondott valamit? A kárpátaljai magyarokkal foglalkozzon először – tanácsolta a főpolgármesternek.

Magyar Péter számháborúja megmutatja, egyetlen szavát sem lehet elhinni

Magyar Péter aláírásgyűjtésének kamujáról az országgyűlési képviselő megjegyezte, legjobb esetben is csak 110 ezer aláírást gyűjthettek össze a hétvégén.