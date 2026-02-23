Magyar Pétert külföldről zsarolják, soha nem fog a magyar emberek érdekeiért kiállni

Nagyon jó volt a békéscsabai háborúellenes gyűlés, sokan voltunk, mindenki várja a választásokat, gyűjtük az aláírásokat, a Fidesz az összes választókerületben leadta már a szükséges aláírást, Magyar Péterékkel ellentétben – kezdte Selmeczi Gabriella az Igazság órájának hétfői vendége. Az országgyűlési képviselő ezután komolyabb témára váltva elmondta, nem fogja annyiben hagyni Magyarország, hogy Ukrajna zsaroljon minket a Barátság kőolajvezeték elzárásával, ráadásul mindezt Brüsszel jóváhagyásával.
– Mindez szembemegy a nemzetközi szerződésekkel, éppen ezért egy nagyon komoly jelzést küldtünk Kijevnek, hogy ha továbbra is fenntartják a Barátság kőolajvezeték elzárását, zsarolva ezzel hazánkat, vétózzuk 20. szankciós csomag létrejöttét – közölte, megjegyezve, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius segítséget nyújtja Ukrajnának, hálátlannak tartja, ahogyan at ukránok a magyar oldalhoz hozzáállnak. De Robert Fico sem hagyta szó nélkül az ukránok lépését, a szlovák miniszterelnök közölte, ha hétfő estig nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket, leállítják az áramszállítást Ukrajna felé.
A háborús uszítás nem a kormánytól jön
Arról, hogy a balliberális média szerint a Fidesz agyát ellepte a háborús köd, Selmeczi Gabriella úgy kommentálta, itt az idő, hogy minden magyar szembesüljön végre azzal, ez egy valós veszély.
– Most mondjam azt, hogy a migráció kapcsán is ezt mondta a baloldal? Ma pedig már tudjuk, mi az igazság. A háborús uszítást nem Orbán Viktor, hanem azok a brüsszeli politikusok tolják, akik bele akarják nyomni Európát a háborúba, és akik arról beszélnek, fel kell készíteni a gyermekeinket arra, hogy a frontvonalra kell küldenünk őket – mutatott rá az országgyűlési képviselő.
Arról, hogy az ukrán-orosz háború kitörésének négyéves évfordulója kapcsán Karácsony Gergely szerint bocsánatot kell kérni a magyar kormány helyett, Selmeczi szerint jó lenne, ha a főpolgármester végre a magyarokkal foglalkozna és nem valami külföldi szempontot tartana fontosnak.
– Amikor a magyar kisebbséget megfosztották a jogaitól, Karácsony Gergely mondott valamit? A kárpátaljai magyarokkal foglalkozzon először – tanácsolta a főpolgármesternek.
Magyar Péter számháborúja megmutatja, egyetlen szavát sem lehet elhinni
Magyar Péter aláírásgyűjtésének kamujáról az országgyűlési képviselő megjegyezte, legjobb esetben is csak 110 ezer aláírást gyűjthettek össze a hétvégén.
– Magyar Péter a hétvégén azt mondta, 250 ezer ajánlást gyűjtöttek össze, de 13800 aláíróívet vettek fel, amire laponként nyolc aláírás kerülhet, tehát összesen 110400 szignót gyűjthettek. Már megint hazudott, blöffölt, ennek az embernek egy szavát sem lehet elhinni, sehogy sem jön ki az a szám, amit ő állít – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy Pakson például nem sikerült leadnia a Tiszás jelöltnek az ötszáz ajánlást még.
Selmeczi Gabriella arra is kitért, Magyar Péter müncheni látogatása során is világossá vált, a Tisza elnöke hogyan képzeli el Magyarország jövőjét, ha ő kerülne a miniszterelnöki székbe.
– Világos, hogy a Tisza Pártot külföldről segítettek létrejönni, onnan finanszírozzák, és a liberális médiumokat is onnan fizetik. Kimondhatjuk, hogy egy nagy cégek által létrehozott projekt, a multik lobbistáit pedig beküldték ide politizálni. Sem Magyar Péter, sem a lobbisták nem a maguk urai, éppen ezért nem lehet elvárni tőlük, hogy a magyar emberek érdekei mentén politizáljanak – húzta alá.
A politikus szerint az, hogy a tervek szerint kilenc hónap múlva az EU tagja lesz Ukrajna, azzal járna, hogy a mezőgazdaságunk tönkre menne, elárasztanának minket rossz minőségű gabonával és élelmiszerrel, a támogatásokból pedig nem jutna semmi Magyarországnak. – Tragédia lenne – fűzte hozzá.
Arra, hogy már hivatalosan is Magyar Péter a Tisza miniszterelnök-jelöltje, felidézték, volt idő, amikor a Partizánnak még arról beszélt, viccnek is rossz, hogy ő politikai pályára lépjen.
Még saját magát sem veszi komolyan, hazudik, kétarcú és senkiben sem lehet bízni, akit maga mellé vesz. Csak a hatalom megszerzése érdekli őket, hogy végre tudják hajtani a külföldi kéréseket, érdekeket.”
Szerinte Magyar Péter azért lehet népszerű egyes embereknek, mert jól élnek, biztonságban, nem tudják elképzelni, hogy a jólét, amiben élnek, elveszhet, és nem gondolnak arra, hogy ehhez a jóléthez a mostani kormány is hozzájárult. Nem veszik komolyan ezeket a háborús veszélyeket, nem érzik reális veszélynek, így Magyar Pétert sem – összegzett Selmeczi Gabriella.