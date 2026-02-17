Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Fontos

Megszökött egy rab, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Magyar Péter

Magyar Pétert nem véletlenül rendelték Németországba

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Münchenben a hétvégén seregszemlét tartott a háborúpárti elit” – mondta Facebook-videójában a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatott, odarendelték Magyar Pétert is, mert az ellenzéki politikusra van szükségük ahhoz, hogy Magyarország belesimuljon az európai fősodorba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétertisza pártnémetország

„Münchenben a hétvégén seregszemlét tartott a háborúpárti elit” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A honvédelmi miniszter tájlékoztatott, a németországi találkozón egyértelművé tették: minden fegyvert oda kell adni az ukrajnai háború folytatásához, és akinek már nincs fegyvere, annak pénzzel kell hozzájárulnia.

A tárcavezető állítása szerint a rendezvényen nemcsak a fegyverszállítások felgyorsításáról beszéltek, hanem arról is, hogy Magyarországon kormányváltásra van szükség. Szavai szerint „el kell távolítani Orbán Viktort és kormányát” annak érdekében, hogy Ukrajnát be tudják vinni az Európai Unióba, és Magyarország is csatlakozzon a fegyverek és pénzügyi támogatások biztosításához.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: „odarendelték Magyar Pétert is”, mert az ellenzéki politikusra van szükségük ahhoz, hogy Magyarország belesimuljon az európai fősodorba. 

A miniszter szerint ez komoly veszélyt jelent a magyarok számára.

Értékelése szerint a Tisza Párt győzelme esetén véget érne a rezsicsökkentés, adóemelések következnének, és a magyar pénzek Ukrajnába kerülnének. Végső soron – tette hozzá – Ukrajna uniós csatlakozásával együtt a háború is bekerülne az Európai Unióba.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem akar részt venni sem fegyverrel, sem pénzzel a háborúban. Úgy látja, a választók előtt világos a tét, és „egyetlen biztos választás van, az pedig a Fidesz”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!