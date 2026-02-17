Magyar Pétert nem véletlenül rendelték Németországba

„Münchenben a hétvégén seregszemlét tartott a háborúpárti elit” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A honvédelmi miniszter tájlékoztatott, a németországi találkozón egyértelművé tették: minden fegyvert oda kell adni az ukrajnai háború folytatásához, és akinek már nincs fegyvere, annak pénzzel kell hozzájárulnia.

A tárcavezető állítása szerint a rendezvényen nemcsak a fegyverszállítások felgyorsításáról beszéltek, hanem arról is, hogy Magyarországon kormányváltásra van szükség. Szavai szerint „el kell távolítani Orbán Viktort és kormányát” annak érdekében, hogy Ukrajnát be tudják vinni az Európai Unióba, és Magyarország is csatlakozzon a fegyverek és pénzügyi támogatások biztosításához.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: „odarendelték Magyar Pétert is”, mert az ellenzéki politikusra van szükségük ahhoz, hogy Magyarország belesimuljon az európai fősodorba.

A miniszter szerint ez komoly veszélyt jelent a magyarok számára.

Értékelése szerint a Tisza Párt győzelme esetén véget érne a rezsicsökkentés, adóemelések következnének, és a magyar pénzek Ukrajnába kerülnének. Végső soron – tette hozzá – Ukrajna uniós csatlakozásával együtt a háború is bekerülne az Európai Unióba.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem akar részt venni sem fegyverrel, sem pénzzel a háborúban. Úgy látja, a választók előtt világos a tét, és „egyetlen biztos választás van, az pedig a Fidesz”.