Magyarország csak addig van biztonságban, amíg működik a határvédelem

A magyar családok biztonságban érezhetik magukat, mert működik a határvédelem – írták.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen) a magyar-szerb biztonsági határzárnál tett látogatásán Röszke közelében, 2025. február 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Az Európai Bizottság 3 milliárd eurót fordít a migrációs paktumra – a külső határvédelem helyett.

„Ettől függetlenül továbbra is fenntartjuk déli határvédelmünket, és az unió külső határvédelmében is részt veszünk más országokkal együtt” – tették hozzá.