Magyarország csak addig van biztonságban, amíg működik a határvédelem

Nyugat-Európában a romló közbiztonsági mutatók mögött elsősorban az illegális migráció áll. Ezzel szemben Magyarországon biztonság és nyugalom van – közölték Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán.
A magyar családok biztonságban érezhetik magukat, mert működik a határvédelem – írták.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen) az ideiglenes biztonsági határzárnál tett látogatásán Röszke közelében 2025. február 11-én. Az államfő mellett jobbról főhadsegédje, Kun Szabó István vezérőrnagy (j), Polyák Zsolt r. dandártábornok, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője (j2), balról Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány (b2) és Tarcsa Csaba r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (b). MTI/Bruzák Noémi
Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen) a magyar-szerb biztonsági határzárnál tett látogatásán Röszke közelében, 2025. február 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Az Európai Bizottság 3 milliárd eurót fordít a migrációs paktumra – a külső határvédelem helyett. 

„Ettől függetlenül továbbra is fenntartjuk déli határvédelmünket, és az unió külső határvédelmében is részt veszünk más országokkal együtt” – tették hozzá.

 

