Magyarország csak addig van biztonságban, amíg működik a határvédelem

Nyugat-Európában a romló közbiztonsági mutatók mögött elsősorban az illegális migráció áll. Ezzel szemben Magyarországon biztonság és nyugalom van – közölték Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán.
A magyar családok biztonságban érezhetik magukat, mert működik a határvédelem – írták.
Az Európai Bizottság 3 milliárd eurót fordít a migrációs paktumra – a külső határvédelem helyett.
„Ettől függetlenül továbbra is fenntartjuk déli határvédelmünket, és az unió külső határvédelmében is részt veszünk más országokkal együtt” – tették hozzá.
