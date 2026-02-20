Magyarország blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét

Deák Dániel a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyarország újabb komoly döntést hozott az Ukrajna által elzárt Barátság kőolajvezeték működésének a visszaállítása érdekében.
A magyar kormány világos üzenetet küldött: Magyarország energiabiztonsága nem lehet politikai zsarolás tárgya
A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be. A tárcavezető világossá tette, hogy amíg Ukrajna nem indítja újra az orosz olaj Magyarországra irányuló szállítását, addig Budapest sem támogatja az Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.
Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajszállítás újraindítását Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolni fogja az Ukrajna számára fontos, Ukrajna számára kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban”
- fogalmazott Szijjártó Péter.
Majd hozzátette:
Mindezek alapján úgy döntöttünk, hogy blokkoljuk az Ukrajnának kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt is. Amíg a szállítás nem indul újra, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz”
- mondta el a magyar külügyminiszter.