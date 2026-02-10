Ukrajna uniós csatlakozása ügyében a döntéseket a magyar emberek megkérdezése nélkül, Magyarország feje fölött készítik elő Brüsszelben. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a brüsszeli Politico által megszerzett információk szerint az Európai Unió vezetése egy ötlépcsős terv alapján már 2027-re rögzítené Ukrajna részleges, majd teljes EU-tagságát, még azelőtt, hogy az ország végrehajtaná a csatlakozáshoz szükséges reformokat.

Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna uniós csatlakozásáról

Fotó: Facebook

A Politico beszámolója szerint az úgynevezett „fordított bővítés” lényege, hogy Ukrajna már a folyamat elején helyet kapna az uniós döntéshozatalban, miközben a hiányzó feltételeket később, fokozatosan teljesítené. A lap szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a 2027-es dátumhoz, mert ezt biztonsági garanciának tekinti.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez a terv nemcsak példátlan, hanem közvetlen veszélyt is jelent Magyarország számára.

Álláspontja szerint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása adóemeléseket és megszorításokat hozna, mivel az ukrán állam működését és a háború finanszírozását az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből oldanák meg.

Emellett a Magyarországnak járó uniós források Ukrajnába irányítását, valamint a magyar mezőgazdaság ellehetetlenítését is magában hordozná.

A Politico cikke arra is kitér, hogy Ukrajna felvételéhez szükséges egyhangú döntést jelenleg a magyar kormány vétója akadályozza. A brüsszeli döntéshozók ezért figyelemmel kísérik a magyarországi választásokat, és a lap szerint arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén megnyílhat az út Ukrajna EU-tagsága előtt. A cikk név szerint említi Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét, akit Brüsszelben potenciális irányváltásként értékelnek.