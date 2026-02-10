Hírlevél
Rálőttek egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Ukrajna

Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna uniós csatlakozásáról

A Politico szerint Brüsszel már 2027-re rögzítené Ukrajna belépését az Európai Unióba. Orbán Balázs szerint ez példátlan, súlyos következményekkel járó terv, amelyet csak egy nemzeti kormány tud megállítani.
UkrajnaUrsula von dr LeyenZelenszkijOrbán Balázs

Ukrajna uniós csatlakozása ügyében a döntéseket a magyar emberek megkérdezése nélkül, Magyarország feje fölött készítik elő Brüsszelben. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a brüsszeli Politico által megszerzett információk szerint az Európai Unió vezetése egy ötlépcsős terv alapján már 2027-re rögzítené Ukrajna részleges, majd teljes EU-tagságát, még azelőtt, hogy az ország végrehajtaná a csatlakozáshoz szükséges reformokat.

Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna uniós csatlakozásáról
Fotó: Facebook

A Politico beszámolója szerint az úgynevezett „fordított bővítés” lényege, hogy Ukrajna már a folyamat elején helyet kapna az uniós döntéshozatalban, miközben a hiányzó feltételeket később, fokozatosan teljesítené. A lap szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a 2027-es dátumhoz, mert ezt biztonsági garanciának tekinti.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez a terv nemcsak példátlan, hanem közvetlen veszélyt is jelent Magyarország számára. 

Álláspontja szerint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása adóemeléseket és megszorításokat hozna, mivel az ukrán állam működését és a háború finanszírozását az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből oldanák meg.

 Emellett a Magyarországnak járó uniós források Ukrajnába irányítását, valamint a magyar mezőgazdaság ellehetetlenítését is magában hordozná.

A Politico cikke arra is kitér, hogy Ukrajna felvételéhez szükséges egyhangú döntést jelenleg a magyar kormány vétója akadályozza. A brüsszeli döntéshozók ezért figyelemmel kísérik a magyarországi választásokat, és a lap szerint arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén megnyílhat az út Ukrajna EU-tagsága előtt. A cikk név szerint említi Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét, akit Brüsszelben potenciális irányváltásként értékelnek.

Kulcskérdés, hogy Magyarország megőrizze a vétójogát Brüsszelben

 

Orbán Balázs szerint ez világosan mutatja, hogy a Zelenszkij-terv harmadik pontja kifejezetten politikai beavatkozásról szól: olyan kormányt szeretnének Magyarország élére, amely nem mond nemet Brüsszelnek és Kijevnek. Megfogalmazása szerint ezt már nem is titkolják, feketén-fehéren leírja a Politico.

A brüsszeli lap arról is ír, hogy ha Magyarország továbbra is blokkol, végső eszközként a hetes cikkely szerinti eljárás is szóba kerülhet, amely akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez vezethet. Több diplomata szerint ez „reális forgatókönyv”.

Orbán Balázs szerint a helyzet világos: 

a magyar embereknek arról kell dönteniük, hogy nemzeti kormány irányítsa-e az országot, amely a legerősebb politikai nyomással szemben is megvédi a magyar érdekeket, vagy olyan kormány alakuljon, amelynek már előre elvárásokat fogalmaz meg Brüsszel és Kijev.

Álláspontja szerint Ukrajna uniós ügyében nem lehet kockáztatni, mert a következmények beláthatatlanok lennének.

A politikai igazgató hangsúlyozta: a Voks 2025 során a magyar emberek már világosan állást foglaltak. A kérdés most az, hogy ezt a döntést végre is hajtják-e, vagy Magyarország feje fölött döntenek a jövőről.

