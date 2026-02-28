Magyarország készültségben az iráni konfliktus árnyékában

A közel-keleti események hatására az európai terrorfenyegetettség szintje nőtt. Orbán Balázs kiemelte:

Ez leginkább ott jelent veszélyt, ahol jelentős számú migráns él.

Magyarország ugyan sokkal kedvezőbb helyzetben van, de a kialakult helyzetre való tekintettel a terrorelhárítás készültségi szintjét egy fokozattal megemelték.

Illusztráció egy illegális migránstábor Spanyolországban

Fotó: Albert llop / NurPhoto/AFP

„A magyar állampolgárok biztonsága az elsődleges,” hangsúlyozta a politikai igazgató, hozzátéve, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a lakosság védelmében.

Az iráni konfliktus az energiapiacon is érzékelhető hatásokkal jár. A világpiaci olajárak emelkedése közvetlenül befolyásolhatja a hazai energiaárakat. Orbán Balázs szerint ebben a helyzetben Magyarország energiabiztonságát nem szabad kockára tenni.

Többszörösen felelőtlen, ezért az olcsó orosz energiáról való leválást követelni, ahogy azt Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt teszi

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak megőrzése az elsődleges szempont, ezért Magyarország minden szükséges lépést megtesz az ukrán olajblokád megkerülésére és a hazai ellátás biztosítására. Orbán Balázs szerint a hazai helyzet kedvezőbb, mint sok európai országban, de a kormány nem hagyhatja figyelmen kívül a nemzetközi konfliktusok hatásait. A cél a biztonság és a stabil gazdasági működés fenntartása minden körülmények között.

A magyar állampolgárok védelme és az energiabiztonság garantálása az elsődleges feladatunk,

– zárta szavait a miniszterelnök politikai igazgatója.