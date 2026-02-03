Kulcskérdés, hogy Magyarország megőrizze a vétójogát Brüsszelben

Deák Dániel a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy Manfred Weber és a Tisza Párt vezetői egyaránt Magyarország vétójogának eltörlésére készülnek Brüsszelben, ami szerinte beláthatatlan következményekkel járna.

Deák Dániel szerint Manfred Weber és a Tisza Párt egyaránt Magyarország vétójogának eltörlésére törekszik Brüsszelben, ami súlyosan gyengítené a magyar érdekérvényesítést. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyarország vétójogának az elvétele egyben a rezsicsökkentés végét is jelentené

Deák Dániel felidézte, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a párt zágrábi gyűlésén „világossá tette, hogy elvennék Magyarország vétójogát, és áttérnének a minősített többségi döntéshozatalra Brüsszelben”. Az elemző szerint ez alapvető hatalomelvonást jelentene a tagállamoktól.

A politikai elemző rámutatott, hogy ugyanezt az álláspontot képviseli a Tisza Párt is. Mint írta, a párt külügyminiszter-jelöltje, Orbán Anita nemrég úgy fogalmazott, „nem akar bot lenni a küllők között, és nem ért egyet a magyar vétópolitikával”. Deák szerint ez egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza lemondana a nemzeti érdekérvényesítés egyik legerősebb eszközéről.

Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor az elmúlt években többször élt a vétó jogával a migráció, a háború és az energia kérdésében.

Ezekben az ügyekben a brüsszeli elvárással szembeszállt, és képviselte a magyar érdekeket, így például a békét és a rezsicsökkentést”

- írta az elemző, aki szerint Manfred Weber és a Tisza nyilatkozatai nem elszigetelt kijelentések.

Azt akarják, hogy Magyarország beálljon a sorba, ne ellenkezzen Brüsszelben”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért támogatják szerinte a Tisza Pártot is, mert az kész lenne teljesíteni a brüsszeli elvárásokat.

Deák Dániel szerint a vita egyik legfontosabb eleme az energia kérdése.

Minden erővel azon dolgoznak a globalista érdekkörök, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, és helyette drágább nyugati LNG-t vásároljon”

- közölte az elemző, hozzátéve, hogy szerinte a vétójog elvétele ezt a célt szolgálná, és egyben a rezsicsökkentés végét is jelentené.

Összegzésében Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a vétójog megőrzése nem technikai kérdés, hanem szuverenitási alapelv. Mint írta, április 12-én erről is döntés születik, hiszen a tét az, hogy Magyarország képes marad-e megvédeni saját érdekeit Brüsszelben, vagy elveszíti az ehhez szükséges eszközeit.