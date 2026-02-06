Hírlevél
Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Magyar Péter főnöke kijelentette, eljött az idő, hogy Ukrajnába európai katonák menjenek háborúzni – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
Manfred Weber, Magyar Péter főnöke kijelentette, eljött az idő, hogy Ukrajnába európai katonák menjenek háborúzni – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Zágráb, 2026. január 31. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke beszél a párt zágrábi informális találkozója utűn tartott sajtótájékoztatón 2026. január 31-én. MTI/EPA/Antonio Bat
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezére
Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Szerintünk viszont annak jött el az ideje, hogy Manfred Weber eltűnjön végre a háborús terveivel együtt!

– hangsúlyozza Orbán Balázs.

Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Manfred Webert
