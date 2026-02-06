Magyar Péter főnöke kijelentette, eljött az idő, hogy Ukrajnába európai katonák menjenek háborúzni – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
Szerintünk viszont annak jött el az ideje, hogy Manfred Weber eltűnjön végre a háborús terveivel együtt!
– hangsúlyozza Orbán Balázs.
