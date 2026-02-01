Így manipulálják a közvélemény-kutatásokat a baloldalon

Hogyan manipuláld a közvélemény-kutatásokat néhány egyszerű lépésben? – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Szeretnél valakit esélyesnek kihozni a választáson, de a valós számok mást mutatnak? Semmi gond, íme néhány praktikus tanács a Mediántól, amivel elfedheted a valóságot!

1. lépés: Szállj el a részvétellel!

„Mérj” 90 százalékos részvételt országosan! Ne törődj vele, hogy

a valaha volt legmagasabb részvételi arány 2002-ben 70,5% volt (első forduló),

azóta 2014-ben a részvétel 61,84%,

2018-ban 69,73%,

a rekord Fidesz győzelmet hozó 2022-es választáson pedig 69,59% volt!

A lényeg, hogy a 90 jól hangzik, és csodákra képes: hirtelen „aktivizálódik” mindenki, akit mérni szeretnél.

2. lépés: „Mérd” túl a neked kedvező társadalmi csoportokat!

Azt vetted észre, hogy bizonyos társadalmi csoportok nagyobb arányban szavaznának a favoritodra? Remek! Nem kell sokat torzítani, csak pár százalékot itt és ott! Így lesznek hirtelen a 18-29 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező, budapesti szavazók „picit” hangsúlyosabbak a közvélemény-kutatási mintádban. Nyugi, senkinek nem fog feltűnni!

3. lépés: Ismételd rendszeresen!

Egy mérés nem mérés! Ha azt akarod, hogy valóban elhiggyék neked, hogy amit mérsz, az a valóság, ahhoz folyamatosan, visszatérő jelleggel kell befolyásolnod a kutatásokat – hónapokon keresztül. Sőt, ha szólsz a barátaidnak, hogy ők is csatlakozzanak, még hatásosabb! A lényeg, hogy bárki bármit mond, ne hagyd abba, hiszen az, hogy a favorizált pártod érdekeit told, most sokkal fontosabbak, mint a szakmai elvárások!

4. lépés: készülj előre egy jó magyarázattal a Fidesz győzelmére!

Mivel látod a valós számokat, pontosan tudod, hogy a Fidesz fog győzni a választáson. Érdemes bekészíteni néhány érvet arra az esetre, amikor majd megkérdezik, hogy miért nem lehetett előre jelezni. Négy év múlva ismételd!

– hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében.