Itt a bizonyíték, hogy a Tisza-projekt már négy hónappal a kegyelmi ügy előtt készen volt

Az Ellenpont oknyomozó portál értesülései szerint már 2023 őszén megkezdődött annak a politikai projektnek a szervezése, amelyből később a Tisza Párt kinőtt. A lap állítása alapján az új ellenzéki formáció nem spontán módon jött létre, hanem tudatos előkészítés és gazdasági háttértámogatás előzte meg a színre lépését.
Az Ellenpont informátora szerint 2023. október 16-án, 14 órakor Budapesten, a Haris Park rendezvénytermében tartottak egy zártkörű megbeszélést, amelyen több, ma már a Tisza Párthoz köthető szereplő is jelen volt. A beszámoló szerint részt vett Kapitány István, valamint Bod Péter Ákos is.
A portál állítása szerint Bod Péter Ákos előadásában az államháztartás helyzetét elemezte, és egy esetleges kormányváltás utáni költségcsökkentési lehetőségekről beszélt. A forrás szerint ezen a találkozón vetődött fel egy új politikai formáció létrehozásának gondolata, amely látszólag elhatárolódik a korábbi baloldali pártoktól, ugyanakkor azok külső támogatásával indulhat a 2026-os választáson.
Magyar Péter csak később került képbe
Az Ellenpont beszámolója szerint Magyar Péter neve ezen a rendezvényen még nem merült fel. A portál úgy tudja, hogy Magyart csak később vonták be a projektbe, és kezdetben inkább új, a rendszerből érkező arcként számoltak vele, aki szélesebb választói rétegek számára is elfogadható lehet.
A cikk párhuzamot von a korábbi technokrata kormányzati modellekkel, köztük a Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakkal is.
Üzleti és szakmai kapcsolódások
Az írás kitér Kapitány István üzleti pályafutására is. A vállalatvezető 2019-ben elnyerte az „Év Menedzsere 2018” díjat, amelyet a Menedzserek Országos Szövetsége ítélt oda. Ugyanezen az eseményen életműdíjat kapott Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, míg különdíjat vehetett át Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója.
Az Ellenpont szerint több, az eseményhez köthető szereplő később kapcsolatba került a Tisza Párt környezetével. A jelölőbizottság elnöke akkor Bod Péter Ákos volt.
A szervezeti háttér
A portál azt is felidézi, hogy 2023 júliusában jegyezték be a Legyél a Változás Egyesületet, amely a cikk szerint a későbbi politikai szerveződés előkészítő platformjaként működhetett. Az európai parlamenti választások közeledtével a mozgalom párttá alakulása vált szükségessé.
A Tisza Párt – amelyet korábban kevéssé ismert politikai szervezetként tartottak számon – végül ennek a projektnek adott szervezeti keretet. Az Ellenpont állítása szerint a párt alapítójának üzleti kapcsolatai révén korábbi baloldali kormányzati körökhöz is kötődése volt.
Politikai következmények
Az Ellenpont cikke azt a következtetést vonja le, hogy a Tisza Párt nem alulról szerveződő kezdeményezésként jelent meg a magyar politikában, hanem egy előre megtervezett, gazdasági és politikai szereplők által támogatott projektként.