Itt a bizonyíték, hogy a Tisza-projekt már négy hónappal a kegyelmi ügy előtt készen volt

Az Ellenpont oknyomozó portál értesülései szerint már 2023 őszén megkezdődött annak a politikai projektnek a szervezése, amelyből később a Tisza Párt kinőtt. A lap állítása alapján az új ellenzéki formáció nem spontán módon jött létre, hanem tudatos előkészítés és gazdasági háttértámogatás előzte meg a színre lépését.

Kapitány István, a Tisza energetikai szakértője

Fotó: Facebook

Az Ellenpont informátora szerint 2023. október 16-án, 14 órakor Budapesten, a Haris Park rendezvénytermében tartottak egy zártkörű megbeszélést, amelyen több, ma már a Tisza Párthoz köthető szereplő is jelen volt. A beszámoló szerint részt vett Kapitány István, valamint Bod Péter Ákos is.

A portál állítása szerint Bod Péter Ákos előadásában az államháztartás helyzetét elemezte, és egy esetleges kormányváltás utáni költségcsökkentési lehetőségekről beszélt. A forrás szerint ezen a találkozón vetődött fel egy új politikai formáció létrehozásának gondolata, amely látszólag elhatárolódik a korábbi baloldali pártoktól, ugyanakkor azok külső támogatásával indulhat a 2026-os választáson.

Magyar Péter csak később került képbe

Az Ellenpont beszámolója szerint Magyar Péter neve ezen a rendezvényen még nem merült fel. A portál úgy tudja, hogy Magyart csak később vonták be a projektbe, és kezdetben inkább új, a rendszerből érkező arcként számoltak vele, aki szélesebb választói rétegek számára is elfogadható lehet.

A cikk párhuzamot von a korábbi technokrata kormányzati modellekkel, köztük a Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakkal is.

Üzleti és szakmai kapcsolódások

Az írás kitér Kapitány István üzleti pályafutására is. A vállalatvezető 2019-ben elnyerte az „Év Menedzsere 2018” díjat, amelyet a Menedzserek Országos Szövetsége ítélt oda. Ugyanezen az eseményen életműdíjat kapott Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, míg különdíjat vehetett át Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója.

Az Ellenpont szerint több, az eseményhez köthető szereplő később kapcsolatba került a Tisza Párt környezetével. A jelölőbizottság elnöke akkor Bod Péter Ákos volt.

A szervezeti háttér

A portál azt is felidézi, hogy 2023 júliusában jegyezték be a Legyél a Változás Egyesületet, amely a cikk szerint a későbbi politikai szerveződés előkészítő platformjaként működhetett. Az európai parlamenti választások közeledtével a mozgalom párttá alakulása vált szükségessé.