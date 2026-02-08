Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

„Még kilenc hét van hátra a választási kampányból, s az elmúlt napokban a Fidesz több fronton is erősödött” – írja Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta: a Tisza-közeli közvélemény-kutatók sem zárják ki már a Fidesz győzelmét.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszédet mond egy magyar-német gazdasági rendezvényen Budapesten, 2025. szeptember 30-án

Fotó: Purger Tamás / MTI

A Magyar Nemzet szerint, nagy csata zajlik a közvélemény-kutatók között a valóság leírására, s mintha a Tisza-közeliek éreznék, egyre tarthatatlanabb a 12-16 százalékos állítólagos Tisza-előnyről szóló prognózisuk.

Ezért említenek egyre többször »enyhítő körülményeket«. Róna Dániel odáig jutott, hogy miközben intézete 16 százalékos előnyt publikált a »biztos választók« bázisán a Tiszának, jelezte, hogy elképzelhetőnek tartja a Fidesz győzelmét is. Érthető, hogy egyre nagyobb a közvélemény-kutatásokkal szembeni ellenérzés a közvéleményben”

– írja a Nézőpont Intézet vezetője. Kiemelte, ahhoz, hogy egy kutatás minőségi legyen, rengeteg dolognak kell megfelelnie. Az adatfelvétel minősége, a teljes sokaságot reprezentáló minta megfelelő összetétele, az irányított kérdések elkerülése a beugró feltételek, de a feladat még ennél is nehezebb.

Ezzel szemben a Tisza Párt az euróbevezetés csábítónak vélt céljával lényegében egy megszorítócsomagot jelentett be, 2030-ig bevallottan is a kötelező három százalék alá vinnék a hiányt”

– idézte fel Mráz Ágoston. Az elemző rámutatott, hogy természetesen megszorító intézkedéseket nem tartalmaz Magyar Péter hivatalos programja, csak közpénzköltési javaslatokat, éppen ezért az igazán érdekes benne az, ami kimaradt.

Az Indexen publikált, a Tiszából kiugrott szakértő által megerősített elképzelések újra a figyelem középpontjába kerülhetnek. Megszorítás (hiánycsökkentés) ugyanis nincs megszorító intézkedések nélkül. A Tisza eddig a magyar gazdaság válságáról, sőt összeomlásáról beszélt, ami érthető egy protestpárt esetében. Úgy tűnik azonban, lábon lőtte magát, amikor a szokásos felháborodása helyett tervezett intézkedéseire irányította a figyelmet”

– hangsúlyozta. Mráz azt is előrevetítette, hogy a Tisza-arcok még árthatnak is a Tisza imázsának. A program hiánya mellett a one man show kritikája volt a másik, amelyet hatástalanítani akart Magyar Péter. Könnyen meglehet, hogy ez a lépése is a kívánatossal ellentétes hatást vált majd ki.