„Már készen áll a dögkút” – a tiszás „szeretetország" üzent a nemzeti oldalnak

Fideszes politikusok gyerekeinek fenyegetése, a szavazókkal szembeni gyűlölködés, személyeskedő uszítások jellemzik Magyar Péter híveit. A tiszás „szeretetország" valódi oldalát mutatta be Hollik István.
fideszTiszaHollik IstvánMagyar Péter

„Hullik, előkapak? aranyosak a gyerekeid, vigyázz rájuk" – így néz ki Magyar Péter „szeretetországa" a gyakorlatban – fogalmazott Hollik István, aki pár tiszás hozzászólást osztott meg videójában. A kormánypárti országyűlési képviselő úgy folytatta, a gyerekeit fenyegetik, de van ennél is alávalóbb:

 „olyan szívesen rászarnék anyád sírjára. Melyik szeméttelepen van elkaparva az a féreg?"

A további hozzászólások közül elhangzott olyan is, hogy „halál minden fideszes kutyára", vagy 

„ha a Fideszt választod, már készen áll a dögkút, ameybe tavasszal telepíjük a degenerált mocskokat" – sorolta Hollik István, aki szerint 

minden Fidesz-KDNP-s megfenyegetnek, aki mer bennünket választani. 

– Ezek az üzenetek magukért beszélnek, de azért két rövid megjegyzés: több mint 10 éve vagyok politikus, ez a gyűlölet korábban nem volt, Magyar Péterrel egy időben jelent meg. Másrészt – mint fogalmazott –

 a legjobb válasz erre a gyűlöletre egy toll, és április 12-én egy határozottan békésen, méltóságteljesen behúzott X a Fidesz-KDNP-re. 

Mondjunk így nemet Magyar Péter gyűlöletországára – fogalmazott Hollik István.

Amint arról korábban már beszámolunk, hasonló gyalázkodó üzeneteket kapott Navracsics Tibor is. A közigazgatási miniszter akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az

 őt megcélzó hozzászólásokon kívül is tele van a Facebook a Fidesz-KDNP politikusait, a minisztereket, az államtitkárokat és a jobboldali szimpatizánsokat támadó, gyalázkodó megjegyzésekkel. 

 

 

 

