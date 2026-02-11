„Már készen áll a dögkút” – a tiszás „szeretetország" üzent a nemzeti oldalnak

„Hullik, előkapak? aranyosak a gyerekeid, vigyázz rájuk" – így néz ki Magyar Péter „szeretetországa" a gyakorlatban – fogalmazott Hollik István, aki pár tiszás hozzászólást osztott meg videójában. A kormánypárti országyűlési képviselő úgy folytatta, a gyerekeit fenyegetik, de van ennél is alávalóbb:
„olyan szívesen rászarnék anyád sírjára. Melyik szeméttelepen van elkaparva az a féreg?"
A további hozzászólások közül elhangzott olyan is, hogy „halál minden fideszes kutyára", vagy
„ha a Fideszt választod, már készen áll a dögkút, ameybe tavasszal telepíjük a degenerált mocskokat" – sorolta Hollik István, aki szerint
minden Fidesz-KDNP-s megfenyegetnek, aki mer bennünket választani.
– Ezek az üzenetek magukért beszélnek, de azért két rövid megjegyzés: több mint 10 éve vagyok politikus, ez a gyűlölet korábban nem volt, Magyar Péterrel egy időben jelent meg. Másrészt – mint fogalmazott –
a legjobb válasz erre a gyűlöletre egy toll, és április 12-én egy határozottan békésen, méltóságteljesen behúzott X a Fidesz-KDNP-re.
Mondjunk így nemet Magyar Péter gyűlöletországára – fogalmazott Hollik István.
Amint arról korábban már beszámolunk, hasonló gyalázkodó üzeneteket kapott Navracsics Tibor is. A közigazgatási miniszter akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az
őt megcélzó hozzászólásokon kívül is tele van a Facebook a Fidesz-KDNP politikusait, a minisztereket, az államtitkárokat és a jobboldali szimpatizánsokat támadó, gyalázkodó megjegyzésekkel.