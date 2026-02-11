„Már készen áll a dögkút” – a tiszás „szeretetország" üzent a nemzeti oldalnak

„Hullik, előkapak? aranyosak a gyerekeid, vigyázz rájuk" – így néz ki Magyar Péter „szeretetországa" a gyakorlatban – fogalmazott Hollik István, aki pár tiszás hozzászólást osztott meg videójában. A kormánypárti országyűlési képviselő úgy folytatta, a gyerekeit fenyegetik, de van ennél is alávalóbb:

„olyan szívesen rászarnék anyád sírjára. Melyik szeméttelepen van elkaparva az a féreg?"

A további hozzászólások közül elhangzott olyan is, hogy „halál minden fideszes kutyára", vagy

„ha a Fideszt választod, már készen áll a dögkút, ameybe tavasszal telepíjük a degenerált mocskokat" – sorolta Hollik István, aki szerint

minden Fidesz-KDNP-s megfenyegetnek, aki mer bennünket választani.

– Ezek az üzenetek magukért beszélnek, de azért két rövid megjegyzés: több mint 10 éve vagyok politikus, ez a gyűlölet korábban nem volt, Magyar Péterrel egy időben jelent meg. Másrészt – mint fogalmazott –

a legjobb válasz erre a gyűlöletre egy toll, és április 12-én egy határozottan békésen, méltóságteljesen behúzott X a Fidesz-KDNP-re.

Mondjunk így nemet Magyar Péter gyűlöletországára – fogalmazott Hollik István.

Amint arról korábban már beszámolunk, hasonló gyalázkodó üzeneteket kapott Navracsics Tibor is. A közigazgatási miniszter akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az