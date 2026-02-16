Orbán Balázs: Így kell megkezdeni egy hetet

Orbán Balázs a hétfői magyar–amerikai tárgyalások kapcsán elmondta, hogy Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és a saját nemzeti érdekei mentén politizáljon.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án Fotó: MTI/Fischer Zoltán

A politikai igazgató arról is beszámolt, hogy minden baloldali híresztelés ellenére létezik az amerikai védőpajzs, és a szankciók alóli mentesség is.