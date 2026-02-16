Orbán Balázs: Így kell megkezdeni egy hetet

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok érdeke, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni akarják az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktorral – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs a hétfői magyar–amerikai tárgyalások kapcsán elmondta, hogy Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és a saját nemzeti érdekei mentén politizáljon.
A politikai igazgató arról is beszámolt, hogy minden baloldali híresztelés ellenére létezik az amerikai védőpajzs, és a szankciók alóli mentesség is.
Természetesen ennek az a feltétele, hogy Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke, hiszen ennek az alapja a két ország vezetőjének szívélyes viszonya.
Marco Rubio azt is elmondta, hogy sosem volt még ilyen szoros a magyar–amerikai együttműködés, és ezzel azt is cáfolta, hogy Magyarország elszigetelődött volna.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!