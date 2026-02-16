Marco Rubio: Magyarországon olyan erős vezetés van, amely megvédi a beruházásokat

Nemcsak a retorika szintjén, hanem tettekben is megmutatkozik, hogy a kétoldalú viszony most a lehető legerősebb. Nem igaz, hogy Magyarország elszigetelt lenne, egyre több amerikai vállalat szeretne itt beruházni, köszönhetően annak, hogy Magyarországon olyan erős vezetés van, amely megvédi a beruházásokat és a szabályozás is versenyképes – emelte ki Marco Rubio.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án

(Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Trump elnöknek nagyon fontos Orbán Viktor sikere, és a különlegesen jó személyes kapcsolatuk miatt ha a magyar kormányfőnek a jövőben nehézségei adódnának, az amerikai elnök kész neki segítséget nyújtani, beleértve a pénzügyi segítséget!

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Sose voltak még ilyen jók a magyar–amerikai kapcsolatok! – kommentálta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Marco Rubio sikeres budapesti látogatását.