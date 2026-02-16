Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Wow!

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

Orbán Viktor

Marco Rubio: Magyarországon olyan erős vezetés van, amely megvédi a beruházásokat

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát éljük – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter Orbán Viktorral közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktormagyar-amerikai kapcsolatjobboldalgazdasági kapcsolatokamerikai cégekAmerikai Egyesült ÁllamokDonald TrumpMarco RubioMagyarországOrbán-kormány

Nemcsak a retorika szintjén, hanem tettekben is megmutatkozik, hogy a kétoldalú viszony most a lehető legerősebb. Nem igaz, hogy Magyarország elszigetelt lenne, egyre több amerikai vállalat szeretne itt beruházni, köszönhetően annak, hogy Magyarországon olyan erős vezetés van, amely megvédi a beruházásokat és a szabályozás is versenyképes – emelte ki Marco Rubio.

Budapest, 2026. február 16. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án
(Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Trump elnöknek nagyon fontos Orbán Viktor sikere, és a különlegesen jó személyes kapcsolatuk miatt ha a magyar kormányfőnek a jövőben nehézségei adódnának, az amerikai elnök kész neki segítséget nyújtani, beleértve a pénzügyi segítséget!

– tette hozzá az amerikai külügyminiszter.

Sose voltak még ilyen jók a magyar–amerikai kapcsolatok! – kommentálta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Marco Rubio sikeres budapesti látogatását.

Orbán: Itt az új magyar–amerikai aranykor – és messze még a vége
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Galéria: Marco Rubio Budapesten: képeken az amerikai–magyar csúcs
1/30
Orbán Viktor miniszterelnök

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!