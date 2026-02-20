Miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel? – a miniszter ezt mondta

Bóka János közösségi oldalán arra reagált, hogy miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel budapesti látogatása során. A politikus szerint ebből ügyet csinálni egyszerűen félrevezető:
Az, hogy az amerikai külügyminiszter kivel találkozik, és kivel nem találkozik, azt az amerikai külügyminiszter dönti el”
– szögezte le a miniszter. Rubio a müncheni biztonsági konferenciáról érkezett a magyar fővárosba, Pozsonyon keresztül. Budapesten találkozott a magyar miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel, ugyanakkor Magyar Péterrel és csapatával nem egyeztetett.
Nem ez a tét
Bóka János szerint a történet valódi tétje nem egy protokolláris találkozó, hanem az, hogy ki dönt Magyarország jövőjéről. Hangsúlyozta: a miniszterelnök és a külügyminiszter személyéről a magyar választók határoznak, nem pedig külföldi szereplők.
Úgy fogalmazott, április 12-én a választók egy szuverén nemzeti kormány és egy brüsszeli érdekeket kiszolgáló vezetés között választhatnak. A külpolitikai gesztusok nem helyettesítik a demokratikus felhatalmazást, és nem írják felül a választói döntést.