marco rubio

Miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel? – a miniszter ezt mondta

Bóka János szerint szánalmas üzenet az, hogy egy amerikai diplomáciai találkozóból próbálnak belpolitikai tőkét kovácsolni. Úgy fogalmazott: Magyarország jövőjéről nem külföldi politikusok, hanem a magyar választók döntenek április 12-én, Marco Rubio pedig eldönti, találkozik-e Magyar Péterrel.
marco rubiobóka jánosválasztás2026találkozóMagyar Péter

Bóka János közösségi oldalán arra reagált, hogy miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel budapesti látogatása során. A politikus szerint ebből ügyet csinálni egyszerűen félrevezető: 

Marco Rubio
Bóka János szerint nem az a fő kérdés, hogy Marco Rubio találkozott-e Magyar Péterrel, vagy sem (Fotó: Jánosi Szabolcs)

Az, hogy az amerikai külügyminiszter kivel találkozik, és kivel nem találkozik, azt az amerikai külügyminiszter dönti el”

– szögezte le a miniszter. Rubio a müncheni biztonsági konferenciáról érkezett a magyar fővárosba, Pozsonyon keresztül. Budapesten találkozott a magyar miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel, ugyanakkor Magyar Péterrel és csapatával nem egyeztetett.

Nem ez a tét

Bóka János szerint a történet valódi tétje nem egy protokolláris találkozó, hanem az, hogy ki dönt Magyarország jövőjéről. Hangsúlyozta: a miniszterelnök és a külügyminiszter személyéről a magyar választók határoznak, nem pedig külföldi szereplők.

Úgy fogalmazott, április 12-én a választók egy szuverén nemzeti kormány és egy  brüsszeli érdekeket kiszolgáló vezetés között választhatnak. A külpolitikai gesztusok nem helyettesítik a demokratikus felhatalmazást, és nem írják felül a választói döntést.

