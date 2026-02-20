Miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel? – a miniszter ezt mondta

Bóka János közösségi oldalán arra reagált, hogy miért nem találkozott Marco Rubio Magyar Péterrel budapesti látogatása során. A politikus szerint ebből ügyet csinálni egyszerűen félrevezető:

Bóka János szerint nem az a fő kérdés, hogy Marco Rubio találkozott-e Magyar Péterrel, vagy sem (Fotó: Jánosi Szabolcs)

Az, hogy az amerikai külügyminiszter kivel találkozik, és kivel nem találkozik, azt az amerikai külügyminiszter dönti el”

– szögezte le a miniszter. Rubio a müncheni biztonsági konferenciáról érkezett a magyar fővárosba, Pozsonyon keresztül. Budapesten találkozott a magyar miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel, ugyanakkor Magyar Péterrel és csapatával nem egyeztetett.