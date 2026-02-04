Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

orbán balázs

Orbán Balázs szerint jó lenne tudni, hogy Mark Rutte kit képvisel

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aki Szlava Ukrajinivel köszön, az minek a főtitkára? – teszi fel a kérdést Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsukrajnavolodimir zelenszkijháborúMark Rutte

Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevbe látogatott, hogy egyeztessen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahogy erről részletesen olvashatnak az Origón.

Mark Rutte most akkor a NATO, vagy Ukrajna főtitkára?
Mark Rutte most akkor a NATO vagy Ukrajna főtitkára? (Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij)

Orbán Balázs azonban egy megdöbbentő videót posztolt közösségi oldalára, ahol Mark Rutte többek között arról beszél az ukrán parlamentben, hogy 

Ukrajna alapvető fontosságú a biztonságunk szempontjából, és az is marad. Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségünk rendíthetetlen.”

Ez önmagában is vet fel kérdéseket, de a „fenntartjuk a nyomást Oroszországon”, és a „következő években is folytatjuk Ukrajna támogatását” már kifejezetten aggasztó.

Ahogy Orbán Balázs is rámutat, a NATO főtitkára „Szlava Ukrajini” (Dicsőség Ukrajnának) mondattal zárja beszédét.

Az ukrán elnök a találkozó kapcsán kijelentette:

Fontos, hogy a NATO főtitkára velünk legyen ebben a háborúban”.

Ez az elhangzottak fényében eléggé egyértelműnek tűnik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!