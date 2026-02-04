Orbán Balázs szerint jó lenne tudni, hogy Mark Rutte kit képvisel

Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevbe látogatott, hogy egyeztessen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahogy erről részletesen olvashatnak az Origón.
Orbán Balázs azonban egy megdöbbentő videót posztolt közösségi oldalára, ahol Mark Rutte többek között arról beszél az ukrán parlamentben, hogy
Ukrajna alapvető fontosságú a biztonságunk szempontjából, és az is marad. Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségünk rendíthetetlen.”
Ez önmagában is vet fel kérdéseket, de a „fenntartjuk a nyomást Oroszországon”, és a „következő években is folytatjuk Ukrajna támogatását” már kifejezetten aggasztó.
Ahogy Orbán Balázs is rámutat, a NATO főtitkára „Szlava Ukrajini” (Dicsőség Ukrajnának) mondattal zárja beszédét.
Az ukrán elnök a találkozó kapcsán kijelentette:
Fontos, hogy a NATO főtitkára velünk legyen ebben a háborúban”.
Ez az elhangzottak fényében eléggé egyértelműnek tűnik.