Nagyon sokan kérték, ezért mától online is kitölthető a Nemzeti Petíció - jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda

parlamenti államtitkára. Gyors kattintással megüzenhetjük, nem fizetünk a háborúra! Nem fizetünk Ukrajnának, mert mi azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen, ne háborúzzon.

Hidvéghi Balázs bejelentette: online is elérhető is érkezik a nemzeti petíció

Fotó: Facebook

Nem fizetünk Ukrajnának, mert a magyarok pénzét nem az ukrán államra akarjuk költeni, a saját hazánkra, a magyar családokra. A magyar gazdaság megerősítésére, falvaink és városaink fejlődésére. ÉS nem fizetünk többet a benzinért és a rezsiért sem - tette hozzá.

Mindenki láthatja azt is, Magyarország nagy nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba. mivel ezt a nmzeti kormány sosem fogja megtenni, ezért szeretnének bábkormányt az ország élén látni.

Ezért fontos a Nemzeti Petíció Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!