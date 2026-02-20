Még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna

A Mandiner most újabb három egyéni választókerület felmérését szerezte meg a listás szavazati arányokról. Nézzük is a pontos számokat!

Stabil kormánypárti vezetés Salgótarjánban és térségében

A Nógrád vármegyei 1-es számú választókerületben (Salgótarján és Pásztó térsége), ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek:

45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

32 százaléka a Tisza Pártra,

5 százaléka a Mi Hazánkra,

5 százaléka a DK-ra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százaléka egyéb létező pártra,

1 százaléka nem menne el,

a választók 5 százaléka bizonytalan,

míg 4 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.

Így áll a pártok támogatottsága Nógrád vármegye keleti részén

A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben egyébként 2014 óta mindig a Fidesz-KDNP nyert. A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben, miközben a fenti kutatás alapján a kormánypártok vezetnek.

Borsod vármegye déli részén is nagy a Fidesz-KDNP-előny

A következő választókerület, aminek a felmérését megszerezték, az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet (Mezőkövesd és környéke). Itt a következőképpen állnak a pártok, ha most tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

33 százaléka a Tisza Pártra,

5 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a DK-ra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százaléka egyéb létező pártra,

1 százaléka nem menne el,

a választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 6 százaléka nem mondta meg, hogy kire voksolna.

Nagy a küzdelem a Csepel-sziget déli részén

A fenti két választókerület mellett megszerezték még a Pest vármegyei 9-es körzet felmérését is. Ennek a választókerületnek a központja Ráckeve, de ide tartozik még többek között Kiskunlacháza, Ócsa, Taksony és Tököl is. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: