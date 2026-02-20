Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Olvasta?

Trump megfenyegette Iránt: „nagyon rossz dolgok” történnek majd, ha nem ezt teszik

Fidesz

Még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Friss egyéni választókerületi felmérések kerültek nyilvánosságra, amelyek egészen más képet festenek, mint a Tisza Párt-közeli balliberális közvéleménykutatók prognózisai. Egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz-KDNP. Mutatjuk a részleteket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszTisza PártVálasztás 2026RáckeveFidesz-KDNPközvélemény-kutatásSalgótarjánCsepel-szigetCsepelMezőkövesd

Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz-KDNP az ország ezen térségében is.

Friss adatok szerint még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna (Fotó: MTI)
Friss adatok szerint még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna (Fotó: MTI)
Orbán Viktor elárulta, mennyivel vezet a Fidesz

A Mandiner most újabb három egyéni választókerület felmérését szerezte meg a listás szavazati arányokról. Nézzük is a pontos számokat!

 

Stabil kormánypárti vezetés Salgótarjánban és térségében

A Nógrád vármegyei 1-es számú választókerületben (Salgótarján és Pásztó térsége), ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek:  

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százaléka a Tisza Pártra,
  • 5 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 5 százaléka a DK-ra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százaléka egyéb létező pártra,
  • 1 százaléka nem menne el,
  • a választók 5 százaléka bizonytalan, 
  • míg 4 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Nógrád vármegye keleti részén

 

A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben egyébként 2014 óta mindig a Fidesz-KDNP nyert. A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben, miközben a fenti kutatás alapján a kormánypártok vezetnek. 

 

Borsod vármegye déli részén is nagy a Fidesz-KDNP-előny

A következő választókerület, aminek a felmérését megszerezték, az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet (Mezőkövesd és környéke). Itt a következőképpen állnak a pártok, ha most tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek: 

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 33 százaléka a Tisza Pártra,
  • 5 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a DK-ra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százaléka egyéb létező pártra,
  • 1 százaléka nem menne el,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százaléka nem mondta meg, hogy kire voksolna.
 

 

Nagy a küzdelem a Csepel-sziget déli részén

A fenti két választókerület mellett megszerezték még a Pest vármegyei 9-es körzet felmérését is. Ennek a választókerületnek a központja Ráckeve, de ide tartozik még többek között Kiskunlacháza, Ócsa, Taksony és Tököl is. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 40 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 30 százaléka a Tisza Pártra,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 1 százaléka a DK-ra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százaléka egyéb létező pártra,
  • 1 százaléka nem menne el,
  • a választók 6 százaléka bizonytalan, 
  • míg 13 százaléka nem mondta meg, hogy kire voksolna.
 

A köztudottan balliberális elfogultságú közvéleménykutató-intézetek által készített mostani mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben. Ezzel szemben a Mandiner birtokában lévő kutatás szerint magabiztos előnnyel fordul rá a kampányhajrára a Fidesz-KDNP ebben a választókerületben is! 

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!