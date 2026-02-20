Még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna

Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz-KDNP az ország ezen térségében is.
A Mandiner most újabb három egyéni választókerület felmérését szerezte meg a listás szavazati arányokról. Nézzük is a pontos számokat!
Stabil kormánypárti vezetés Salgótarjánban és térségében
A Nógrád vármegyei 1-es számú választókerületben (Salgótarján és Pásztó térsége), ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek:
- 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 32 százaléka a Tisza Pártra,
- 5 százaléka a Mi Hazánkra,
- 5 százaléka a DK-ra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százaléka egyéb létező pártra,
- 1 százaléka nem menne el,
- a választók 5 százaléka bizonytalan,
- míg 4 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben egyébként 2014 óta mindig a Fidesz-KDNP nyert. A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben, miközben a fenti kutatás alapján a kormánypártok vezetnek.
Borsod vármegye déli részén is nagy a Fidesz-KDNP-előny
A következő választókerület, aminek a felmérését megszerezték, az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet (Mezőkövesd és környéke). Itt a következőképpen állnak a pártok, ha most tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a megkérdezettek:
- 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 33 százaléka a Tisza Pártra,
- 5 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a DK-ra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százaléka egyéb létező pártra,
- 1 százaléka nem menne el,
- a választók 8 százaléka bizonytalan,
- míg 6 százaléka nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Nagy a küzdelem a Csepel-sziget déli részén
A fenti két választókerület mellett megszerezték még a Pest vármegyei 9-es körzet felmérését is. Ennek a választókerületnek a központja Ráckeve, de ide tartozik még többek között Kiskunlacháza, Ócsa, Taksony és Tököl is. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 40 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 30 százaléka a Tisza Pártra,
- 7 százaléka a Mi Hazánkra,
- 1 százaléka a DK-ra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százaléka egyéb létező pártra,
- 1 százaléka nem menne el,
- a választók 6 százaléka bizonytalan,
- míg 13 százaléka nem mondta meg, hogy kire voksolna.
A köztudottan balliberális elfogultságú közvéleménykutató-intézetek által készített mostani mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben. Ezzel szemben a Mandiner birtokában lévő kutatás szerint magabiztos előnnyel fordul rá a kampányhajrára a Fidesz-KDNP ebben a választókerületben is!
