Botrány a szoboravatón: megkérdőjelezte Bartók Béla magyarságát Ukrajna budapesti nagykövete

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Sándor Fegyir ukrán nagykövet avatta fel szerdán, egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban – számolt be a Délmagyar.

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka ukrán költő mellszobrot kapott Hódmezővásárhelyen. Fotó: Karnok Csaba

Ukrajnában és Magyarországon is éltek olyan emberek, akik az egész világ számára teremtettek. Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?

– tette fel a kérdést Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a hódmezővásárhelyi szoboravatón.