Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Ezt látnia kell!

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Ukrajna

Botrány a szoboravatón: megkérdőjelezte Bartók Béla magyarságát Ukrajna budapesti nagykövete

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Márki-Zay Péter ismét bebizonyította, hogy képes a legrosszabb döntéseket a legrosszabbkor meghozni. A hódmezővásárhelyi polgármester és Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete egy kommunista ukrán költő szobrát avatta fel az alföldi városban akkor, amikor az ukránok éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával igyekeznek politikai felfordulást okozni Magyarországon. A bukott miniszterelnök-jelöltet az sem zavarta, hogy mindezt éppen a kommunizmus áldozatainak emléknapján tették, Sándor Fegyir pedig olajat öntött a tűzre azzal, hogy beszédében megkérdőjelezte, hogy Bartók Béla magyar zeneszerző volt-e.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaszoboravatóBartók BélaSándor FegyirMárki-Zay PéterHódmezővásárhely

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Sándor Fegyir ukrán nagykövet avatta fel szerdán, egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban – számolt be a Délmagyar.

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka ukrán költő szobrot kapott Hódmezővásárhelyen. Fotó: Karnok Csaba
 A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka ukrán költő mellszobrot kapott Hódmezővásárhelyen. Fotó: Karnok Csaba

Ukrajnában és Magyarországon is éltek olyan emberek, akik az egész világ számára teremtettek. Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?

– tette fel a kérdést Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a hódmezővásárhelyi szoboravatón.

Külpolitikai szakértő: Minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt

A 155 évvel ezelőtt született Leszja Ukrajinka életrajzából kiderül, hogy a századfordulón szoros kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, politikai nézete elsősorban a szociáldemokrácia, a feminizmus és az ukrán nemzeti függetlenség eszméit ötvözte.

Ukrajinka volt az, aki 1902-ben oroszról ukrán nyelvre fordította a Kommunista kiáltványt.

A szoboravatón Magyar Péter Messiás-elődje elmondta, hogy a legutóbbi közgyűlésen ezzel kapcsolatban aggályainak adott hangot az ott lévő Fidesz–KDNP-s képviselő. Fontosnak tartotta hansgúlyozni, hogy amikor Leszja Ukrajinka élt, akkor a kommunizmusnak még nem voltak áldozatai. A polgármester arra kérte a Mi Hazánk Mozgalom jelenlévő tagjait és a kormánypárti sajtó munkatársait, hogy ne csináljanak politikát az eseményből.

Ezt azonban sem ő, sem a szoboravató többi megszólalója nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

A Délmagyar teljes beszámolója ide kattintva olvasható.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!