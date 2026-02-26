Botrány a szoboravatón: megkérdőjelezte Bartók Béla magyarságát Ukrajna budapesti nagykövete

A Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Sándor Fegyir ukrán nagykövet avatta fel szerdán, egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban – számolt be a Délmagyar.
Ukrajnában és Magyarországon is éltek olyan emberek, akik az egész világ számára teremtettek. Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?
– tette fel a kérdést Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a hódmezővásárhelyi szoboravatón.
A 155 évvel ezelőtt született Leszja Ukrajinka életrajzából kiderül, hogy a századfordulón szoros kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, politikai nézete elsősorban a szociáldemokrácia, a feminizmus és az ukrán nemzeti függetlenség eszméit ötvözte.
Ukrajinka volt az, aki 1902-ben oroszról ukrán nyelvre fordította a Kommunista kiáltványt.
A szoboravatón Magyar Péter Messiás-elődje elmondta, hogy a legutóbbi közgyűlésen ezzel kapcsolatban aggályainak adott hangot az ott lévő Fidesz–KDNP-s képviselő. Fontosnak tartotta hansgúlyozni, hogy amikor Leszja Ukrajinka élt, akkor a kommunizmusnak még nem voltak áldozatai. A polgármester arra kérte a Mi Hazánk Mozgalom jelenlévő tagjait és a kormánypárti sajtó munkatársait, hogy ne csináljanak politikát az eseményből.
Ezt azonban sem ő, sem a szoboravató többi megszólalója nem tartotta magára nézve kötelezőnek.
