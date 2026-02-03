Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

Orbán Viktor

Megvan Orbán Viktor országjárásának újabb állomása

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elkezdődött a miniszterelnök országjárása, amelynek első állomása kedden Mártélyon volt. Orbán Viktort ezúttal is elkíséri Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki szerint a választási küzdelem csak most kezd igazán élessé válni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorKomáromLázár Jánoskampányországjárás

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy Komáromban folytatódik az országjárás, kiemelve, hogy a személyes találkozásoknak most kiemelt szerepe van. A miniszterelnök szerint sorsdöntő választás előtt áll az ország, ezért fontos, hogy a kormány álláspontja közvetlenül jusson el az emberekhez – esőben, szélben, falun és városban egyaránt. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elkezdte országjárását, melynek első állomása Mártély volt (Forrás: Facebook/Lázár János)
Orbán Viktor: Az győz a választáson, aki többet dolgozik

Lázár János: Most indul a valódi kampány

Az országjárás állandó kísérője, Lázár János részletesebben is beszámolt a mártélyi állomás tanulságairól. Mint fogalmazott: 

Országjárás Orbánnal – a kampány még csak most kezdődik!” 

Hozzátette, hogy Mártélyon is világosan látják az emberek a választás tétjét: szerinte ha a Tisza Párt győz, Brüsszel diktál, nőnek az energiaszámlák és folytatódik a háború, míg a Fidesz győzelme a rezsicsökkentés, a béke és a nemzeti szuverenitás megőrzését jelenti. A kormánypárt célja, hogy áprilisban „nemet mondjunk az uszításra”, és megerősítsék: vidéken is Orbán Viktor és a Fidesz számít a biztos választásnak. A miniszterelnök bejelentette: az országjárás következő állomása Komárom lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!