Megvan Orbán Viktor országjárásának újabb állomása

Lázár János: Most indul a valódi kampány

Az országjárás állandó kísérője, Lázár János részletesebben is beszámolt a mártélyi állomás tanulságairól. Mint fogalmazott:

Országjárás Orbánnal – a kampány még csak most kezdődik!”

Hozzátette, hogy Mártélyon is világosan látják az emberek a választás tétjét: szerinte ha a Tisza Párt győz, Brüsszel diktál, nőnek az energiaszámlák és folytatódik a háború, míg a Fidesz győzelme a rezsicsökkentés, a béke és a nemzeti szuverenitás megőrzését jelenti. A kormánypárt célja, hogy áprilisban „nemet mondjunk az uszításra”, és megerősítsék: vidéken is Orbán Viktor és a Fidesz számít a biztos választásnak. A miniszterelnök bejelentette: az országjárás következő állomása Komárom lesz.