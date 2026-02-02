Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Korona nélküli bohóc” – darabokra tépték Zelenszkijt

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

ukrajna

Menczer: A Tiszának Ukrajna, nekünk Magyarország az első!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három nemet mondhat minden magyar ember a nemzeti petíció aláírásával. Menczer Tamás kiemelte: a magyar érdekek védelme érdekében kiemelten fontos, hogy minél többen kitöltsék a petíciós ívet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnaTisza Pártválasztás2026menczer tamásnemzeti petíció

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója mindenkit arra buzdít, hogy mindenki töltse ki a nemzeti petíciót, melynek postázása már múlt héten megkezdődött.

Menczer Tamás (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség)
Menczer Tamás (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Menczer Tamás: A Tisza a multikat, mi a magyarokat szolgáljuk

Nem a háború és Ukrajna finanszírozására, nem a rezsicsökkentés eltörlésére, nem a rezsiárak emelésére”

– jelentette ki, majd hozzátette: nem véletlen az, hogy a Tiszában egyszerre jelennek meg nagy nyugati energiacégek vezetői; ők továbbra is nyugati érdekeket fognak képviselni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!