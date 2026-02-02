Menczer: A Tiszának Ukrajna, nekünk Magyarország az első!

Három nemet mondhat minden magyar ember a nemzeti petíció aláírásával. Menczer Tamás kiemelte: a magyar érdekek védelme érdekében kiemelten fontos, hogy minél többen kitöltsék a petíciós ívet.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója mindenkit arra buzdít, hogy mindenki töltse ki a nemzeti petíciót, melynek postázása már múlt héten megkezdődött.
Menczer Tamás: A Tisza a multikat, mi a magyarokat szolgáljuk
Nem a háború és Ukrajna finanszírozására, nem a rezsicsökkentés eltörlésére, nem a rezsiárak emelésére”
– jelentette ki, majd hozzátette: nem véletlen az, hogy a Tiszában egyszerre jelennek meg nagy nyugati energiacégek vezetői; ők továbbra is nyugati érdekeket fognak képviselni.
