Menczer az ellenfél táborát kereste – csak szállingózó embereket talált

A Fidesz is berúgta a kampánymotort, elstartoltak az aláírásgyűjtő standok, a kormánypárt délelőttre már meg is szerezte az ötszáz ajánlást. Az elképesztő tempóról tanúskodik Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának legújabb videója is.
Tömegek halmozódtak a Fidesz pultijainál, és jócskán alulmaradt a Tisza – derült ki Menczer Tamás legújabb videójából. A Fidesz frakcióvezetője is nagy lelkesedéssel kampányolt a kihelyezett standoknál.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, erős rajttal indult a választási kampányban a Fidesz, Orbán Viktor még délelőtt 10 órakor jelentette be közösségi oldalán, hogy már minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat. A hírről a Fidesz Facebook-oldala is beszámolt. Hozzátették:
a kampány azonban még csak most kezdődik! Aktivistáink és jelöltjeink a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!