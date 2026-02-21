Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

Menczer Tamás

Menczer az ellenfél táborát kereste – csak szállingózó embereket talált

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz is berúgta a kampánymotort, elstartoltak az aláírásgyűjtő standok, a kormánypárt délelőttre már meg is szerezte az ötszáz ajánlást. Az elképesztő tempóról tanúskodik Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának legújabb videója is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszTisza PártVálasztás 2026

Tömegek halmozódtak a Fidesz pultijainál, és jócskán alulmaradt a Tisza – derült ki Menczer Tamás legújabb videójából. A Fidesz frakcióvezetője is nagy lelkesedéssel kampányolt a kihelyezett standoknál. 

Orbán Viktor és Menczer Tamás
Orbán Viktor (b) és Menczer Tamás
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ahogy arról az Origo is beszámolt, erős rajttal indult a választási kampányban a Fidesz, Orbán Viktor még délelőtt 10 órakor jelentette be közösségi oldalán, hogy már minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat. A hírről a Fidesz Facebook-oldala is beszámolt. Hozzátették: 

a kampány azonban még csak most kezdődik! Aktivistáink és jelöltjeink a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!