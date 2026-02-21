Menczer az ellenfél táborát kereste – csak szállingózó embereket talált

Tömegek halmozódtak a Fidesz pultijainál, és jócskán alulmaradt a Tisza – derült ki Menczer Tamás legújabb videójából. A Fidesz frakcióvezetője is nagy lelkesedéssel kampányolt a kihelyezett standoknál.

Orbán Viktor (b) és Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ahogy arról az Origo is beszámolt, erős rajttal indult a választási kampányban a Fidesz, Orbán Viktor még délelőtt 10 órakor jelentette be közösségi oldalán, hogy már minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat. A hírről a Fidesz Facebook-oldala is beszámolt. Hozzátették: