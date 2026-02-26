Hírlevél
Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Elon Musk Orbán Viktort támogatja – keményen odaszólt Brüsszelnek

Menczer Tamás: Szörnyű dolog elveszíteni a háborúban az apát, még szörnyűbb elveszíteni a fiút

Az uniós elit háborúpárti narratívájának köszönhetően a teljes kontinens a háború küszöbén áll.
„Szörnyű dolog elveszíteni a szülőt, az édesapát és az édesanyát. De az, amiről a francia és az angol vezérkari főnök beszél, hogy a szülők el fogják veszíteni a gyerekeiket, az még szörnyűbb. És ezt nem én mondom, és nem a mesterséges intelligenciával készített film mondja, hogy ez fog történni, hogy a szülők elvesztik a gyerekeiket, hanem a vezetők Európában” – jelentette ki Menczer Tamás csütörtöki a Facebook-bejegyzésében. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, a kormánypártok által az elmúlt héten megosztott, mesterséges intelligenciával legyártott kisfilm egy olyan veszélyt mutat be, amely bármikor bekövetkezhet.  

A szülők elvesztik a gyerekeiket, erről beszélnek Nyugat-Európában, miközben  háborús érzékenyítés zajlik. Nagyon helyes, hogy én és a politikai közösségem  bemutatjuk a háború veszélyeit, mert a magyar embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy április 12-én miről döntenek

– jelentette ki Menczer. 

 

