Menczer Tamás: A kormány védi az ország energiabiztonságát, miközben a Tisza hallgat

„Zelenszkij megtámadta a Barátság-kőolajvezetéket, ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen” – reagált közösségi oldalán Menczer Tamás az éjszakai dróntámadás hírére. A kormánypárti politikus szerint a történtek tudatos lépések Magyarország ellen. A kormánypárti politikus szerint nem meglepő, hogy a Tisza Párt hallgat az ügyben, mivel szövetségben állnak az ukrán vezetéssel.
„Zelenszkij megtámadta a Barátság-kőolajvezetéket, ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen” – reagált közösségi oldalán Menczer Tamás arra a hírre, hogy éjszaka újabb dróntámadás érte a vezetéket, és jelenleg is tűz van a Barátság kiindulópontjánál.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Forrás: KKM
Fotó: KKM

A  Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetettt: Volodimir Zelenszkij korábban nyíltan beszélt arról, hogy fel fogja robbantani a vezetéket, amelyet – szavai szerint – már többször is támadás ért. 

Menczer Tamás úgy látja, ezek tudatos lépések Magyarország energiabiztonságának gyengítéséért.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: orosz energia nélkül drámai áremelkedés következne be Magyarországon. Megfogalmazása szerint egy liter benzin ára elérné az ezer forintot, a rezsiköltségek pedig akár a háromszorosukra emelkednének. 

A kormány álláspontja változatlan: az ország ellátásbiztonságát minden körülmények között garantálni kell.

Menczer Tamás kiemelte, hogy a kabinet a szükséges és arányos ellenlépéseket megtette és meg is teszi a jövőben annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása stabil maradjon. A politikus tájékoztatottt, a Tisza Párt hallgat az ügyben, ami szerinte nem meglepő, mivel szövetségben állnak az ukrán vezetéssel.

 

