Menczer Tamás: 15 ezer milliárd ok, amiért a multik emberei megjelentek a Tiszánál

Menczer Tamás: Ezek az emberek a megbízóikat képviselik, nem bennünket

A politikus elmondta, mindezt úgy tennék meg a nemzetközi nagytőke képviselői, hogy ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy

a bankadót megszüntetik,

az energiacégek adóját megszüntetik,

a multiadót megszüntetik,

ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek többek között a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével.

Ellenzéki kormányzás esetén a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek”

– hívta fel a figyelmet és rámutatott a helyzet komolyságára:

„Fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy