Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Menczer Tamás: 15 ezer milliárd ok, amiért a multik emberei megjelentek a Tiszánál

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tizenötezer milliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István, Bujdosó Andrea és Kármán András. Orbán Viktor ugyanis elmondta, hogy 15 ezer milliárd forintot vont el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól. (A Tisza új vezetői) most ezt a pénzt akarják kamatostól visszaszedni – mondta el Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerdán az Igazság órájában.
Menczer TamásTisza Pártenergiacégeknemzetközi nagytőkemulticégbankadó

Azért jelent meg egyszerre és egy időben a bankár Kármán András és a Shell globális vezetője, Kapitány István és a Shell magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea, meg egyébként Orbán Anita is, aki szintén ebbe a körbe tartozik, hogy kamatostól visszaszedjék, amit a magyar kormány a multicégektől elvett és a magyar embereknek adott – mondta el Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerdán az Igazság órájában.

Fotó: Fidesz Sajtó
Menczer Tamás: Ezek az emberek a megbízóikat képviselik, nem bennünket

A politikus elmondta, mindezt úgy tennék meg a nemzetközi nagytőke képviselői, hogy ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy 

  • a bankadót megszüntetik,
  • az energiacégek adóját megszüntetik,
  • a multiadót megszüntetik,

ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek többek között a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével.

Ellenzéki kormányzás esetén a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek”

– hívta fel a figyelmet és rámutatott a helyzet komolyságára:

„Fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy

ezek az emberek nem bennünket képviselnek, nem a szavazókat képviselik, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én.”

