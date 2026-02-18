Menczer Tamás: 15 ezer milliárd ok, amiért a multik emberei megjelentek a Tiszánál

Azért jelent meg egyszerre és egy időben a bankár Kármán András és a Shell globális vezetője, Kapitány István és a Shell magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea, meg egyébként Orbán Anita is, aki szintén ebbe a körbe tartozik, hogy kamatostól visszaszedjék, amit a magyar kormány a multicégektől elvett és a magyar embereknek adott – mondta el Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerdán az Igazság órájában.
Menczer Tamás: Ezek az emberek a megbízóikat képviselik, nem bennünket
A politikus elmondta, mindezt úgy tennék meg a nemzetközi nagytőke képviselői, hogy ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy
- a bankadót megszüntetik,
- az energiacégek adóját megszüntetik,
- a multiadót megszüntetik,
ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek többek között a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével.
Ellenzéki kormányzás esetén a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek”
– hívta fel a figyelmet és rámutatott a helyzet komolyságára:
„Fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy
ezek az emberek nem bennünket képviselnek, nem a szavazókat képviselik, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én.”