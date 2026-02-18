Menczer Tamás: 200+217 millió forint érkezik

Hírlevél
„200 plusz 217. 200 millió plusz 217 millió forint érkezik Solymárra!” – jelentette be Facebook-videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP politikai igazgatója közölte: a sportpályára szánt 200 millió forint mellé további 217 millió érkezik a Budai Nagy Antal utca felújítására. Úgy fogalmazott: miközben a kormány forrásokat biztosít a helyi beruházásokra, addig Bujdosó Andrea „a Shell-részvényeit számolgatja és a te károdra gazdagszik”.
menczer tamásbujdosó andreaigazgató

„200 plusz 217. 200 millió plusz 217 millió forint érkezik Solymárra!” – jelentette be Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP politikai igazgatója, aki szerint összesen 417 millió forint áll már a solymári önkormányzat rendelkezésére fejlesztésekre.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató (Fotó: Bach Máté)
Fotó: Bach Máté

A kormánypárti politikus felidézte: a novemberi nyílt fórumon már bejelentette, hogy 200 millió forintból sportpálya épülhet a helyi gyerekeknek, amit több mint 1400 felnőtt aláírásával támogatott. Időközben azonban újabb igény merült fel: a solymáriak szerették volna felújítani a Budai Nagy Antal utcát, ám egy pályázaton nem jártak sikerrel. 

Menczer Tamás közlése szerint a kérésre megszületett a megoldás: 

a 217 millió forintot a kormány biztosítja, így a sportpályára szánt 200 millióval együtt összesen 417 millió forint érkezett Solymárra, amely már az önkormányzat számláján van.

A politikai igazgató bejegyzésében éles kontrasztot vont a kormánypárti fejlesztéspolitika és az ellenzék tevékenysége között. Úgy fogalmazott: miközben a kormány forrásokat biztosít a helyi beruházásokra, addig Bujdosó Andrea „a Shell-részvényeit számolgatja és a te károdra gazdagszik”.

 

