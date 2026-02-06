Menczer Tamás: A felvidéki magyarok számíthatnak ránk

Menczer Tamás a közösségi oldalán tett közzé egy olyan interjút, amelyet egy erősen ellenzéki elkötelezettségű újságíró készített vele az egyik kampány eseményen. A fideszes politikus pontról-pontra megcáfolta az újságíró állításait.

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy videós Facebook-bejegyzésben mutatta be, hogyan válaszolt egy ellenzéki újságíró kérdéseire. Menczer Tamás és az újságíró beszélgetésének a fókuszában Orbán Viktor nemzetközi mozgástere, a rezsicsökkentés mögötti diplomáciai egyeztetések, valamint a Beneš-dekrétumok ügye és a felvidéki magyarok védelme állt. Fotó: Kovács Attila / MTI

Menczer Tamás szerint a magyar kormány minden politikai és jogi segítséget megad a külhoni magyaroknak

A kérdésekre válaszolva Menczer Tamás Orbán Viktor külpolitikai súlyának a jelentőségét hangsúlyozta.

A magyar miniszterelnök az egyetlen vezető egész Európában, aki… Trump­pal… Erdogannal… a kínai elnökkel és az oroszok elnökével is együtt tud működni”

- mondta a Fidesz kommunikáció igazgatója, aki arra is kitért, hogy a rezsicsökkentés megőrzéséhez „három feltételt” kellett teljesíteni, és ezekhez „Trumppal, Erdogannal és Putyinnal kellett megállapodnia” a magyar kormánynak.

A Beneš-dekrétumok kapcsán Menczer Tamás kijelentette:

Elutasítjuk és elfogadhatatlannak tartjuk a kollektív bűnösséget.”

A fideszes politikus ezzel kapcsolatban még azt is hozzátette, hogy a magyar kormány minden politikai és jogi segítséget megad a külhoni magyaroknak.

Az interjúban szóba került Orosz Örs, felvidéki magyar politikus szlovákiai rendőri előállítása is. Menczer Tamás elmondta, hogy az ügyben „azonnal kapcsolatba léptünk” a felvidéki magyar párttal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szlovák törvényeket „mi… nem tudjuk megváltoztatni”.

A beszélgetés során később a fideszes politikus Donald Trump kapcsán azt hangsúlyozta, hogy.