Menczer Tamás: A felvidéki magyarok számíthatnak ránk

Menczer Tamás a közösségi oldalán tett közzé egy olyan interjút, amelyet egy erősen ellenzéki elkötelezettségű újságíró készített vele az egyik kampány eseményen. A fideszes politikus pontról-pontra megcáfolta az újságíró állításait.
Menczer Tamás szerint a magyar kormány minden politikai és jogi segítséget megad a külhoni magyaroknak
A kérdésekre válaszolva Menczer Tamás Orbán Viktor külpolitikai súlyának a jelentőségét hangsúlyozta.
A magyar miniszterelnök az egyetlen vezető egész Európában, aki… Trumppal… Erdogannal… a kínai elnökkel és az oroszok elnökével is együtt tud működni”
- mondta a Fidesz kommunikáció igazgatója, aki arra is kitért, hogy a rezsicsökkentés megőrzéséhez „három feltételt” kellett teljesíteni, és ezekhez „Trumppal, Erdogannal és Putyinnal kellett megállapodnia” a magyar kormánynak.
A Beneš-dekrétumok kapcsán Menczer Tamás kijelentette:
Elutasítjuk és elfogadhatatlannak tartjuk a kollektív bűnösséget.”
A fideszes politikus ezzel kapcsolatban még azt is hozzátette, hogy a magyar kormány minden politikai és jogi segítséget megad a külhoni magyaroknak.
Az interjúban szóba került Orosz Örs, felvidéki magyar politikus szlovákiai rendőri előállítása is. Menczer Tamás elmondta, hogy az ügyben „azonnal kapcsolatba léptünk” a felvidéki magyar párttal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szlovák törvényeket „mi… nem tudjuk megváltoztatni”.
A beszélgetés során később a fideszes politikus Donald Trump kapcsán azt hangsúlyozta, hogy.
Donald Trump volt és most is ő az egyetlen reményünk a békére, miközben Brüsszel ellene dolgozik”.